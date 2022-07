Compartir

Jorge Amor Ameal, junto al Patrón Bermúdez, confirmaron al ex lateral derecho como entrenador del Xeneize hasta fin de año

Pese a ser el campeón de la pasada Copa de la Liga, la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Corinthians fue un golpe difícil de asimilar en Boca Juniors. Ya sin Sebastián Battaglia como entrenador, la crisis institucional destapó una interna entre el plantel profesional y el Consejo de Fútbol, algo que quedó en evidencia tras el festejo de Marcos Rojo junto a Carlos Izquierdoz, quien pese a ser el capitán fue suplente en la derrota contra San Lorenzo.

Ante este escenario, el club de La Ribera decidió llamar a una conferencia de prensa en la que el presidente Jorge Amor Ameal y el Patrón Bermúdez presentaron oficialmente al cuerpo técnico del plantel de Primera División hasta el 31 de diciembre. Hugo Benjamín Ibarra seguirá como DT, mientras que su cuerpo técnico estará conformado por Leandro Gracián y Tito Pompei, quien reemplazará a Mariano Herrón.

“Hoy vamos a hacer la presentación del cuerpo técnico que tendrá vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. No vamos a estar hablando de técnicos o jugadores. Todos campeones del mundo y que trabajan como nos gusta en la institución. Estamos muy felices del cuerpo técnico que vamos a tener. Apoyamos a nuestro Consejo de Fútbol. Estamos muy felices por nuestra gente. Desgraciadamente el merecer no alcanza, merecimos los dos partidos de la Copa y los otro dos también. Venimos a hablar de nuestro cuerpo técnico para no estar mareando con nombres”, anunció el principal mandatario del Xeneize.

La explicación de Ibarra

sobre la suplencia de Izquierdoz

El Formoseño, que hasta hace algunas semanas era el responsable de la Reserva, no ocultó su alegría por la confirmación en el cargo y asumió la decisión de no colocar desde el arranque al Cali Izquierdoz: “Estoy muy feliz, contento. La verdad es que quiero muchísimo este club, me ha dado más de lo que esperaba. Como jugador dejé todo y hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo. Fue una decisión técnica, para eso soy entrenador. Elegí lo mejor para el equipo”. Y luego, añadió: ”Con el Consejo estamos hablando continuamente y charlando de fútbol. El trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco. Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino y en el club más grande del mundo. Lo importante es mentalizarse para ganar”.

“Con respecto a los jugadores, hablé con ellos. Esto es día a día. Mucha gente que está del otro lado tenemos particularidades de ver lo que nos gusta. Fui técnico de Reserva, me gusta jugar con un jugador suelto. Pudimos salir campeones en dos oportunidades. La Primera es otra cosa, pero hay que darle forma a lo que uno quiere como entrenador”, manifestó el DT, quien aprovechó la ocasión para elogiar a sus nuevos dirigidos: “Yo me encontré con el mejor plantel del fútbol argentino. Somos el último campeón del torneo”.

Ibarra elogió al plantel

de Boca Juniors

Al respecto, el Patrón soltó: “No leo las redes sociales. Respeto muchísimo al hincha y socio de nuestro club. Me dedico todos los días a trabajar con lealtad y criterio. No tengo nada que esconderle a nadie. Las opiniones son muchas y diversas. Cuando llegamos a este club en el 97′ el ambiente era mucho más difícil que el de hoy. En silencio y trabajando llegamos a ser campeones del mundo. Desde que llegamos ganamos cuatro títulos y hemos trabajado para llegar a un orden”.

El colombiano también hizo foco en los motivos que llevaron al club en inclinarse por Ibarra: “Había una enorme convicción de parte nuestra sumado a la dirigencia y estamos muy orgullosos del trabajo. Queremos el mayor tiempo para elegir a futuro y tenemos la convicción de que no queremos equivocarnos. Como somos respetuosos, vamos a tomar en el tiempo necesario la decisión. El club queda representado por tres personas de la casa, tres señores y el sentido de pertenencia de cada uno de ellos es imposible de dudar. Hoy estamos convencidísimos de que tienen todo para ser un gran trabajo”.

El Patrón Bermúdez explicó

la designación de Hugo Ibarra

“Siempre vamos a estar agradecidos por lo que hizo Sebastián por el plantel. Lo fuimos a buscar a la Reserva convencidos. Para muchos no era el técnico ni el momento. En las redes nos cuestionaban tomar esa decisión y gracias a Dios salió campeón dos veces. Hoy damos respaldo a nuestro amigo y estamos agradecidos por todo lo que hizo Sebastián”, manifestó el ex marcador central al referirse a la salida de Battaglia.

Luego de la caída por 2 a 1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors se ubica en el puesto 14 en la tabla de posiciones de la Liga Profesional con nueve unidades, seis menos que el líder Newell’s. Su próximo compromiso será el sábado, desde las 20.30 en La Bombonera, ante Talleres de Córdoba.

El otro frente abierto que tiene el Xeneize es la Copa Argentina, competencia que lo tiene en Octavos de final (se verá las caras ante Agropecuario de Carlos Casares, entidad que milita en la Primera Nacional y que viene de eliminar a Racing).

Vale destacar que antes de esta noticia salieron a la luz algunos audios de Juan Román Riquelme con Jorge Rial, quien los difundió en su programa en Radio 10. “Tenemos 18 meses que bueno… van a molestar bastante, hay que tener paciencia, no pasa nada. Las cosas van bien, tomamos las decisiones que hay que tomar con calma y mucha seguridad, estamos para eso”, esbozó el vicepresidente.

“Después, nada, está clarísimo que han pasado cosas que le están dado de comer a los medios, pero está bien. Se disfruta mucho”, añadió la principal cabeza del fútbol de Boca.

