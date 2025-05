Boca Juniors recibe a Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura

El partido tendrá lugar en el estadio La Bombonera desde las 21 horas del sábado.

Boca recibirá este sábado por la noche a Lanús, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 21 horas, con el arbitraje del Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Pablo Dóvalo en el VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo dirigido por Mariano Herrón viene de empatar 1-1 con Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con el inicio del interinato del ex jugador de Independiente, el ´Xeneize´ no logró sumar de a tres para finalizar la primera fase líder y terminó siendo escolta por detrás de Argentinos Juniors.

Para este encuentro ante el ´Granate´, el entrenador apostaría a diez de los once titulares que iniciaron el encuentro ante el ´Matador´ el pasado domingo. La única modificación será el ingreso de Lucas Blondel por el peruano Luis Advíncula que sufrió un esguince del ligamento lateral interno rodilla derecha en la práctica del miércoles.

En la lista de convocados, las novedades son los retornos del delantero Milton Giménez, que le dará una alternativa a Herrón en el puesto de centrodelantero, y del defensor Juan Barinaga que, previo al partido ante Tigre, había expresado en redes sociales su fastidio por no ser convocado.

Por su parte, Lanús viene de ganarle 1-0 a Melgar de Perú, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo del Sur del Gran Buenos Aires quedó líder con 8 puntos, a cuatro del tercero que es Academia Puerto Cabello de Venezuela y a un paso de clasificar a la siguiente fase.

En cuanto a su última presentación en el Torneo Apertura, Lanús viene de perder 1-0 con Atlético Tucumán el pasado sábado. En condición de visitante y ya clasificado a octavos de final, los de Mauricio Pellegrino cayeron con un once alternativo y quedaron en la séptima posición del Grupo B.

Para visitar a Boca, el entrenador repetiría el mismo equipo que venció a Melgar de Perú ya que, a pesar de que el próximo martes enfrentará al Vasco da Gama de Brasil por la Copa Sudamericana, entiende la vital importancia de este encuentro que define la continuidad de uno o el otro en el certamen.

Estas son las probables

formaciones y otros

detalles del encuentro

Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol – Octavos de final

Boca Juniors – Lanús

Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Pablo Dóvalo.

Horario: 21 TV: ESPN Premium

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Mariano Herrón.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Alexis Segovia, Ramiro Carrera, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Marcelino Moreno y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.