Boca Juniors recibe a Palmeiras por la primera semifinal de la Libertadores

Boca Juniors, obsesionado por conquistar su séptima Copa Libertadores, recibirá este jueves a Palmeiras, que la ganó en tres ocasiones, en el partido de ida de una de las semifinales de la serie que se definirá la semana próxima en San Pablo.

El encuentro se jugará este jueves a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien será asistido en el VAR por el chileno Juan Lara, y la televisación será a través de Fox Sports y la plataforma Star +.

Boca, que persigue un torneo que conquistó por última vez en 2007 con Juan Román Riquelme como capitán, genio y figura, se instaló entre los cuatro mejores del continente luego de haberse adjudicado el Grupo F y en los mano a mano dejó en el camino de Nacional de Montevideo y Racing Club, en ambos casos en series de penales.

Palmeiras, por su parte, que ganó la Libertadores dos veces seguidas en las recientes ediciones de 2020 y 2021 (la primera había sido en 1999), se quedó con el Grupo C y luego eliminó a Atlético Mineiro y a Deportivo Pereira, de Colombia.

El ganador de la serie entre Boca y Palmeiras jugará la final de la Libertadores 2023 el próximo 4 de noviembre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, frente al vencedor de la otra semifinal que animarán dos equipos brasileños: Fluminense e Inter.

Por el lado de Boca, la serie ante Palmeiras, sumada el Superclásico del domingo en La Bombonera, marcarán a fuego el destino del entrenador Jorge Almirón, avalado por los buenos resultados en la Libertadores pero a su vez cuestionado por algunas decisiones insólitas a la hora de formar el equipo, a lo que se le suma un rendimiento lejano al ideal de acuerdo al potencial de las individualidades que tiene en el plantel.

En los ensayos previos, Almirón diagramó dos formaciones totalmente distintas para recibir a los brasileños.

La primera, del martes, fue una formación sorpresiva porque excluyó al juvenil Valentín Barco, el jugador más desequilibrante del plantel, lo que generó preocupación entre los hinchas.

A su vez insistió con el peruano Luis Advíncula en el mediocampo, una variante táctica que en su momento la rindió pero que ya no sorprende ni soluciona los problemas de funcionamiento que muestra el equipo.

No obstante, en la última prueba seria de la semana, Almirón le devolvió la titularidad a Barco en el mediocampo, retrasó a Advíncula al lateral derecho (su puesto original) e incluyó a Miguel Merentiel como acompañante de Edinson Cavani en la delantera.

De manera que en relación a la formación que empató el sábado pasado en La Boca con Lanús (1-1), por la sexta fecha del torneo doméstico, serían tres los cambios que hará Almirón: Advíncula por Marcelo Weigandt, Cristian Medina por Exequiel Zeballos y Merentiel por Lucas Janson.

En ofensiva, acaso el principal déficit de Boca, estará la dupla uruguaya Cavani-Merentiel, aunque no se descarta que Almirón cambie un rato antes del parido y se decida por Janson, quien aportó un par de goles (ante Central Córdoba y Lanús), y mostró una versión más cercana a la del jugador que Boca fue a buscar a Vélez en el último mercado de pases.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira no encontró aún el reemplazante ideal de Dudú, la carta de desequilibrio en ofensiva que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha el 28 de agosto pasado, y estará fuera de las canchas hasta el año que viene.

En los últimos cuatro partidos, ya sin Dudú, Palmeiras tuvo en ofensiva a un trío compuesto por Mayke, Artur y Rony, aunque entre los tres aún no lograron la misma eficacia ofensiva.

En la defensa de Palmeiras estará su capitán, el paraguayo Gustavo Gómez, uno de los tres mejores zagueros de Sudamérica.

Será un duelo entre dos potencias del continente que saben jugar este tipo de partidos y son conscientes de que si bien el partido en La Boca es importante, no será determinante para una serie que de definirá en el Allianz Arena dentro de ocho días.