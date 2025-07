Boca Juniors va por otro galáctico: Paulo Dybala suena fuerte en el Xeneize

Era el fichaje deseado, el futbolista que la directiva entiende que puede cambiar el funcionamiento del equipo y quien puede ejercer de líder absoluto dentro del plantel. «Prefiero no hablar, cada vez que uno habla, sea bueno o no, se generan expectativas. La gente está muy ilusionada y prefiero que las cosas pasen. Y si se tiene que dar, se dará», fueron las palabras de Leandro Paredes, hace solo unas semanas durante una entrevista sobre su futuro traspaso a Boca Juniors.

Luego del duro golpe recibido por Boca en el Mundial de Clubes, Juan Román Riquelme entendía que era el momento de dar un golpe de efecto absoluto y por eso decidió pagar la cláusula de salida de 3.5 millones de euros para fichar a Leandro Paredes, que hasta ahora, era jugador de AS Roma.

Tras una negociación frustrada a comienzos del 2025, Boca Juniors y principalmente, Juan Román Riquelme, volvieron a la carga por su fichaje y solo restan detalles para que se termine de concretar y ser oficializado por ambos clubes. De hecho, Paredes viajó a Italia para ejecutar la cláusula y comenzar con la mudanza a Buenos Aires.

El acuerdo que estaría por firmarse sería de tres temporadas, con opción a un cuarto año y un salario que ubicaría a Paredes como el mejor pago del club, por encima de Edinson Cavani y Marcos Rojo. El punto es que Leandro Paredes no llegaría solo a Boca Juniors y podría haber otro bombazo descomunal.

De acuerdo a distintos medios partidarios de AS Roma, Leandro Paredes tiene un objetivo inalterable: convencer a Paulo Dybala. El argentino quiere marcharse de AS Roma y buscaría volver al fútbol argentino con su mejor amigo. Además del deseo deportivo, habría otros motivos personales por los que Dybala intentaría retornar a Argentina.

Dybala es confeso hincha de Boca y hace unas semanas, confesó el sentimiento por el club: «Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha. Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito y también está lo de Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera…».

La postura de AS Roma es no dejar salir a Dybala, quien renovó en enero hasta junio del 2026 y en Boca tampoco descartan que llegue al club luego del Mundial 2026, aunque el objetivo es convencerlo para ficharlo lo antes posible.

En Boca y principalmente, Juan Román Riquelme, saben de esta posibilidad y el hermetismo es absoluto. Hoy en día, Dybala tiene una cláusula de 12 millones de euros y en el club argentino buscarían negociar con AS Roma por una cifra menor a ella. La directiva de Boca pretende cerrar por completo a Paredes, oficializarlo, presentarlo y luego hacer un intento por Dybala. Parece lejano, pero en la intimidad, no sería tan así.