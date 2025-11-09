Boca le ganó a River en la Bombonera

El Xeneize, que golpeó en los momentos justos (al final del primer tiempo y al inicio del segundo), fue superior y se quedó con el Superclásico ante River Plate tras imponerse por 2-0 gracias a los tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel (asistencia del Changuito, la figura del partido).

Los de La Ribera, especialmente luego de abrir el marcador, fueron inteligentes para manejar los tiempos del partido y hasta podrían haber aumentado la diferencia. Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda se aseguraron su pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y recuperaron el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura con 26 unidades, dos más que Unión de Santa Fe, su más inmediato perseguidor.

Además, logró propinarle otro golpe a su clásico rival. El Millonario, pese a anunciar la renovación del contrato de Marcelo Gallardo, sigue sin encontrar el rumbo y acumula seis derrotas en sus últimas siete presentaciones en el torneo local. De este modo, los de Núñez se ubican en el sexto lugar de la Zona B con 21 unidades, a 10 del líder Rosario Central. Además, puso en riesgo su puesto en zona de Pre Libertadores al cosechar 52 puntos (a sólo uno se encuentran Deportivo Riestra y Argentinos Juniors).