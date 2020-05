Boca: no le renueva a Marcos Díaz y seguiría su carrera en Leganés

Compartir

Es el primer futbolista del plantel al que deciden no extenderle el vínculo. El ex Huracán tiene propuestas para continuar su recorrido en el fútbol español. La intención del Xeneize es incorporar a Javier García, hoy arquero suplente en Racing.

El ex Huracán fue importante para el equipo de Miguel Ángel Russo en la última etapa. Sobretodo porque tomó las riendas de los tres palos cuando Esteban Andrada se venía recuperando de una lesión muscular.

Sin embargo el portero que supo brillar en el Globo no renovará contrato con el club de La Ribera. Pero propuestas no son las le faltan. Actualmente hay un interés del Leganés de España por contratarlo, club que está anteúltimo en la tabla y corre riesgo de descenso.

Ahora bien, ¿qué hará Boca tras su salida? Hay un interés de la dirigencia en contratar a Javier García, actualmente en Racing. Su contrato con la Academia culmina el 30 de junio y aún no hubo acuerdo con el club para extender el contrato, aunque la intención es que siga en el club.

García se formó en las divisiones inferiores boquense y fue el arquero titular en el Torneo Apertura 2008, donde Boca gritó campeón en una definición triangular entre San Lorenzo y Tigre. En el club de Avellaneda actualmente es suplente, aunque tomó popularidad cuando tuvo que hacerse cargo en el caliente clásico ante Independiente.