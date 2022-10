Boca no pudo con Palmeiras, que goleó y se quedó con la Libertadores femenina

Compartir

Las Gladiadoras de Boca Juniors cayeron ante Palmeiras por 4 a 1, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, Ecuador, por la final de la Copa Libertadores femenina 2022, por primera vez disputada por un equipo argentino.

Ary Borges abrió la cuenta para las brasileñas en el primer tiempo, con el empate transitorio de Brisa Piori, en ese segmento inicial. En el segundo período, las paulistas hicieron la diferencia con los tantos de Byanca Brasil, Poliana y Bía Zaneratto.

Más allá de la derrota, el equipo boquense hizo historia al ser el primer argentino en protagonizar la final del máximo torneo continental, lo que marcará el inicio de un camino más exitoso, sin duda, como lo fue el de varones en 1963.

Una caída que significó para las dirigidas por Jorge Martínez perder el invicto después de haber ganado el campeonato de primera división de AFA 2022 con esa condición y que llegó a la instancia de este viernes sin haber conocido la derrota en anteriores presentaciones.

A la vez, lo de las jugadores de Palmeiras resultó meritorio porque no solo, también, para el club era la primera vez que llegaba a la final, si no que era su primera participación en la competencia.

Más otra particularidad: todos los conjuntos brasileños siempre se impusieron en la final de la versión femenina de la Libertadores cuando debieron enfrentar a representativos de otras ligas.

El cuadro de la Ribera, que tuvo el mayoritario apoyo de los aficionados ecuatorianos, además contó con dos presencias especiales en los palcos del estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el director técnico Gustavo Alfaro -a cargo de la selección local clasificada para el venidero Mundial Qatar 2022- y del excampeón del Mundo de México 86 Jorge Valdano.

En cuanto al desarrollo del encuentro, las boquenses fueron sorprendidas por el juego ofensivo de las rivales, que supieron ponerse en ventaja con prontitud por medio de Ary Borges (5 min), que aprovechó un fallido despeje de la defensa «auriazul» para arremeter por izquierda y vencer a Laurina Oliveros con un potente remate.

Eso ayudó a las brasileñas a posicionarse mejor en el campo, aunque Las Gladiadoras de a poco lograron equilibrar las acciones, tanto que pronto lograron marcar la igualdad.

La volante central Vanina Preininger puso un pase bajo entre líneas para que la extremo derecha Brisa Priori ganara las espaldas de las defensoras adversarias y en el mano a mano con la guardavalla July supo superarla para convertir con el arco libre (13 min).

Lo que fue convalidado por la intervención del VAR, dispuesto por la Conmebol para esta final, debido a que la árbitra venezolana Emikar Caldera no lo había otorgado por supuesto offside de Priori.

Dentro de la intensidad y la paridad de fuerzas, pese a la altura de la ciudad de Quito y el cansancio que arrastraban ambos equipos por la seguidilla de partidos disputados, las acciones se mantuvieron vivaces.

Con Boca que generó otra clara para pasar al frente, pero un imponderable no se lo permitió, porque en un contraataque, Priori desbordó por derecha y asistió con un pase bajo y cruzado a Yamila Rodríguez, que ante la salida de July, su remate se estrelló en el caño izquierdo del arco rival (21 min).

Al comenzar el segundo capítulo, otra vez fue Palmeiras al ataque con mayor ímpetu, al igual que en el primero, para ponerse de nuevo en ventaja. Esta vez con un centro aéreo de Bruna Calderan, que sobró a Oliveros y que Byanca Brasil supo conectar de cabeza sin que nadie la marcara (3 min).

El juego aéreo le resultó lo más perjudicial a la defensa del conjunto argentino. Así fue como el ‘Verdeao’ aumentó las diferencias por medio de otro cabezazo, esta vez de Poliana, tras un tiro de esquina (13 min).

Eso obligó a Las Gladiadoras a redoblar el esfuerzo para tratar de cambiar la historia y cuando más peligro generaron para la valla adversaria, una réplica de Palmeiras definida por Bia Zaneratto (44 m) selló la suerte de las boquenses, que de todos modos jugaron la final con la mejor actitud.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Adriana Sachs, Miriam Mayorga y Celeste Dos Santos; Clarisa Huber y Vanina Preininger; Brisa Priori, Camila Gómez y Yamila Rodríguez; Andrea Ojeda. DT: Jorge Martínez.

Palmeiras: Jully; Poliana, Julia Bianchi y Katrine; Bruna Calderan, Andressinha, Duda Santos y Camila; Bia Zaneratto, Ary Borges y Byanca Brasil. DT: Ricardo José Belli.

Goles en el primer tiempo: 5m, Borges (P); y 13m, Priori (BJ).

Goles en el segundo tiempo: 3m, Byanca Brasil (P); 13m, Poliana (P)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Estefanía Palomar por Ojeda (BJ); 23m, Amancay Urbani por Priori; y Noelía Espíndola por Cruz (BJ); 24m, Day Silva por Camila; y Carol Rodrigues por Santos (P); 32m, Patricia Sochor por B. Brasil (P); 41m, Melanie Morán por Huber (BJ); y 42m, Juliana por Katrine (P).

Amonestadas: Y. Rodríguez (BJ). Santos, Camila, Borges y Zaneratto (P).

Árbitra: Emikar Caldera (Venezuela).

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Liga Deportiva Universitaria, de Quito).

Boca Juniors cerró esta noche la mejor actuación histórica de un equipo argentino en la Copa Libertadores femenina, al consagrarse subcampeón en Ecuador tras perder la final con Palmeiras, de Brasil, por 4 a 1 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

Hasta esta edición, las mejores actuaciones de los clubes nacionales en el torneo habían sido el tercer puesto del propio Boca en 2010, de la UAI Urquiza en 2015 y de River Plate en 2017.

Los equipos campeones de la Libertadores femenina fueron:

• 2009: Santos (Brasil)

• 2010: Santos (Brasil)

• 2011: Sao José (Brasil)

• 2012: Colo Colo (Chile)

• 2013: Sao José (Brasil)

• 2014: Sao José (Brasil)

• 2015: Ferroviaria (Brasil)

• 2016: Sportivo Limpeño (Paraguay)

• 2017: Audax Corinthians (Brasil)

• 2018: Atlético Huila (Colombia)

• 2019: Corinthians (Brasil)

• 2020: Ferroviaria (Brasil)

• 2021: Corinthians (Brasil)

• 2022: Palmeiras (Brasil)

