Boca, Quimsa e Instituto ya conocen a sus rivales de la BCLA

Se realizó el sorteo oficial de los grupos de la sexta temporada de la Basketball Champions League Americas. Boca, Quimsa e Instituto serán los representes argentinos que irán en búsqueda del título.

Además, estarán presentes: SESI Franca, Flamengo y Minas Tenis, de Brasil; Colegio Los Leones, de Chile; Paisas BC y Toros del Valle, de Colombia; Real Estelí, de Nicaragua; Toros de Chiriquí, de Panamá y Biguá, de Uruguay.

Divididos en cuatro bombos, el Xeneize será parte del Grupo B junto con Flamengo de Brasil, y Toros de Chiriquí, de Panamá.

La Fusión integrará el Grupo C junto a Minas de Brasil y Biguá de Uruguay. Vale recordar que el equipo santiagueño cuenta con asistencia perfecta y es el campeón defensor además de ser el único en levantar dos veces el trofeo clasificatorio a la Intercontinental.

Por último, la Gloria completará el Grupo D, y jugará con Franca de Brasil y Leones de Quilpué de Chile.

Por cuestiones geográficas el Grupo A estará conformado por: Real Estelí, Toros de Valle y Paísas.

Formato de competencia

La jornada inaugural tendrá lugar el 11 de diciembre en la ciudad de Santiago del Estero, en la sede del vigente campeón Quimsa. En la Fase de Grupos, los equipos estarán divididos en cuatro grupos de tres y jugarán durante tres ventanas en los meses de diciembre, enero y febrero. Cada equipo servirá de anfitrión en su sede y jugará tres partidos contra cada rival de su grupo.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, que se disputarán en marzo. Allí se ubicarán en base a sus registros y jugarán en series al mejor de tres (el primer partido en casa del sembrado más bajo y los partidos dos y tres, en caso de ser necesario, en casa del sembrado más alto).

Los ganadores de las respectivas series clasificarán al Final 4, a realizarse en el mes de abril. Todos los partidos serán transmitidos por DIRECTV en la región de Sudamérica. El equipo que se corone en la edición 2024-25 de la Basketball Champions League Americas representará a la región en la Copa Intercontinental FIBA de 2025.

Givens: «Me siento feliz»

El nuevo refuerzo del conjunto Rojinegro se sumó a los entrenamientos. San Martín se prepara para su primera gira de la temporada.

Samme Givens, ala pívot norteamericano con paso por Oberá Tenis Club en la temporada 21/22, se unió al elenco correntino para la temporada 24/25. Los dirigidos por Gabriel Revidatti se preparan para lo que será su primera gira de la temporada donde cerrarán noviembre con dos partidos importantes ante Peñarol y Boca.

Acerca de su llegada expresó: «me siento bien, son las primeras prácticas y estoy tratando de ponerme en ritmo con el equipo. Aprecio que todos se tomen el tiempo de enseñarme y asegurarse de que entienda lo que quiere el CT y como se hacen las cosas acá».

Sobre lo que será su segunda experiencia en la Liga Nacional resaltó: «para mí, la segunda vez es usualmente mejor porque ya me ajusté al lugar. Ya me acostumbré, me siento bien y, pese a que no sé el idioma, puedo defenderme en algunas cosas. Me siento feliz, me gusta La Liga y el equipo».

Y finalizó: «el objetivo es llegar a playoffs y tratar de ser el mejor equipo que podamos todos los días».