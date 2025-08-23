Boca recibe a Banfield por el Torneo Clausura 2025

El encuentro entre el xeneize y el Taladro, por la fecha 6 del Grupo A, está programado para este domingo a las 18.15 en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

Boca y Banfield se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos vienen de cortar rachas negativas con un triunfo, por lo que buscarán volver a sumar de a tres. El encuentro está programado para las 18.15 en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El xeneize recientemente le dio fin a la peor racha sin victorias de toda la historia del club. Fueron 12 compromisos sin ganar entre el 19 de abril y el pasado 17 de agosto, cuando goleó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia para treparse al décimo lugar de su zona con seis puntos. El Taladro, por su parte, está noveno con siete unidades y viene de derrotar a Estudiantes de La Plata por 3 a 2 en su propia casa, el estadio Florencio Sola.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de febrero de este año, en el marco de la sexta jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol agónico de Lautaro Di Lollo. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, fue el 31 de julio del año pasado, por la Liga Profesional, con victoria del xeneize por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui.

Boca vs. Banfield: todo

lo que hay que saber

Fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2025.

Día: Domingo 24 de agosto.

Hora: 18.15.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Boca vs. Banfield: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.15 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.