Boca regresó a los entrenamientos con un refuerzo y la cabeza en IDV

Boca regresó este viernes a los entrenamientos, luego de una semana de descanso, con la cabeza en la serie de CONMEBOL Sudamericana ante Independiente del Valle.

El Xeneize, que había iniciado su breve parate después del triunfo frente a Almirante Brown por Copa Argentina, volvió a practicar con su único refuerzo, Gary Medel, y una buena noticia referida al chileno, que se recibió como entrenador: llegó el transfer y quedó listo para reestrenarse vestido de azul y oro.

Toto Belmonte, quien tendría todo acordado para incorporarse al equipo de Diego Martínez, todavía no se sumó al grupo, ya que faltan algunos papeles para firmar contrato, pero el DT del Xeneize contó con casi todo el plantel en Boca Predio, donde los trabajos continuarán durante el fin de semana, teniendo el lunes como día libre.

Una gran novedad es que volvió a entrenar a la par del grupo Exequiel Zeballos, quien lleva ocho meses fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. Algunos de los que se recuperan de problemas físicos son Jabes Saralegui, Aaron Anselmino y Nicolás Figal.

El gran objetivo del semestre, claro, será el certamen continental, donde Boca enfrentará a IDV por el repechaje, instancia previa a octavos de final, los miércoles 17 y 24 de julio, en Ecuador y en Argentina, respectivamente.

Para esta eliminatoria, Martínez no podrá contar con los convocados para los Juegos Olímpicos, a saber: Cristian Medina, Kevin Zenón, Equi Fernández y Leandro Brey.

Además, Aaron Anselmino podría ser fichado por Chelsea, aunque todavía no hay certezas de si el joven defensor continuaría en el club de la Ribera durante los próximos meses o si desembarcaría inmediatamente en el fútbol europeo. Otros jugadores que podrían salir son Darío Benedetto, Jorman Campuzano, Frank Fabra y Nicolás Valentini, marginado por cuestiones contractuales.

Por su inminente llegada a Atlético Nacional, Campuzano no dijo presente en Boca Predio. Tampoco Blondel, quien se recupera de una lesión ligamentaria, y Valentini, por un problema con el vuelo a Buenos Aires. El que fue a Ezeiza y se realizó los chequeos médicos pero no pudo entrenar fue Fabra, debido a un cuadro febril.

En ese contexto, Boca apura por refuerzos, siendo Brian Aguirre, de Newell’s, y Matías Galarza, de Benk, algunos de los candidatos.

El Xeneize también apunta a clasificar a la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, con varias vías de acceso: la Tabla Anual, el Torneo de la Liga, la Copa Argentina (enfrentará a Talleres en octavos de final) y la propia Sudamericana.