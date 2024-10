Boca respondió la oferta del Fenerbahçe por Cristian Medina: qué cambio pidió para cerrar

Cristian Medina podría estar cerca de un cambio significativo en su carrera futbolística. El mediocampista de Boca Juniors está a punto de ser transferido al club turco, debido a que el Xeneize respondió la oferta económica del Fenerbahçe y aguarda la contestación con los puntos a mejorar de la propuesta. “Boca ya le envió la contraoferta a Fenerbahçe con sus pretensiones, basada en mejorar la forma de pago, para traspasar a Cristian Medina”, indicó César Luis Merlo en TyC Sports. De este modo, la transferencia aún depende de ajustes en los plazos de pago propuestos por el equipo europeo. Si se logra un acuerdo, Medina podría unirse a su nuevo equipo antes de que finalice el año.

La oferta del Fenerbahçe incluye un pago inicial de 10 millones de dólares, con un adicional de cinco millones por objetivos cumplidos, además de un 20% de plusvalía en una futura venta del jugador. Sin embargo, el punto de discordia radica en el calendario de pagos. La propuesta actual contempla un pago inicial de aproximadamente 2,8 millones de dólares al momento de la firma, seguido de cuatro cuotas semestrales que comenzarían en abril de 2026 y finalizarían en octubre de 2027. Esto significaría que Boca no recibiría ingresos adicionales por la transferencia durante todo el año 2025.

La situación de Cristian Medina en Boca se había vuelto tensa antes de un partido de la Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata el último miércoles, cuando el jugador le solicitó al Consejo de Fútbol que aceptara la oferta del Fenerbahçe, advirtiendo que de lo contrario no volvería a jugar. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, el futbolista se disculpó posteriormente con el entrenador Fernando Gago y pidió ser considerado nuevamente para el equipo. Aunque el entrenador lo llevó al banco, no lo utilizó en el partido y tampoco lo convocó al duelo que el Xeneize jugará esta tarde ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

Desde las oficinas del presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca ya se envió una respuesta a Estambul el pasado viernes, donde aceptaron la oferta económica pero se insistió en la necesidad de modificar los plazos de pago para que la transferencia se concrete. Si Fenerbahçe no ajusta estos términos, Medina permanecerá en Boca, aunque sin lugar en la consideración de Fernando Gago.

“Él me manifestó que existe la posibilidad de ser vendido. Yo tengo pocos días en el club y lo entendí, desde el lugar de futbolista. Poder irse a Europa, su sueño. Ahora, hay momentos. Quedan casi tres meses de mercado, pueden pasar muchísimas cosas”, expresó Gago en la conferencia de prensa tras el triunfo por penales ante Gimnasia. “Voy a contar con los jugadores que estén comprometidos 100%. No lo digo por él. Está bueno que aprenda. Tengo mi opinión y la hablé con él. Tomé la decisión de que no juegue. Lo que queda, queda entre nosotros. Lamentablemente sale a la luz”, respondió con contundencia.

Por este motivo, el futuro de Medina tanto en el fútbol local como en el extranjero sigue siendo incierto. La negociación continúa su curso y se espera el desenlace llegue pronto, siempre y cuando el club turco modifique su propuesta de pago.

Los números de

Medina en Boca

Cristian Medina, formado en Boca Juniors y con contrato hasta 2027, consolidó su lugar como titular en el equipo desde la llegada de Diego Martínez como entrenador. Debutó como profesional en febrero de 2021, pero fue en la temporada actual cuando su desempeño cobró relevancia. Lleva acumulados 30 partidos y tres goles, incluyendo uno memorable frente a River Plate en el Superclásico de la Copa de la Liga disputado en el Monumental.

A lo largo de su carrera, Medina ha ganado cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2019/20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022, y la Supercopa Argentina 2022. Durante este año, integró la selección argentina que compitió en los Juegos Olímpicos de París, bajo la dirección de Javier Mascherano. De acuerdo con informaciones recientes, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ha mostrado interés en él, aunque Medina aún no ha sido convocado.