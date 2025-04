Boca: se desgarró Edinson Cavani y se perderá el Superclásico ante River

El delantero no pudo terminar el entrenamiento y será una de las ausencias del duelo frente al Millonario en el Monumental.

A cuatro días del Superclásico, Fernando Gago sumó un nuevo dolor de cabeza. Es que en la última práctica, Edinson Cavani no pudo terminar el trabajo planeado a causa de una dolencia muscular, que con las horas se confirmó la peor noticia: desgarro en uno de sus gemelos.

Si bien el Xeneize ya está clasificado con antelación a los octavos de final del Torneo Apertura, el duelo ante River Plate en el Monumental es una nueva prueba para Pintita, a quien se le exige estar a la altura en los partidos importantes.

La baja del experimentado goleador uruguayo no es la única. Vale recordar que para la cita pactada para las 15:30 en Núñez, el DT se privará de contar con una de sus figuras más resonantes: Ander Herrera.

Desde el Boca Predio le revelaron a Infobae que ambos “están afuera”. Si bien el vasco podría ser arriesgado, los puntos negativos que también entraron en evaluación por la falta de ritmo futbolístico y la chance latente de resentirse. Además, el calendario exige tener que afrontar las instancias decisivas del campeonato doméstico y el máximo objetivo del año: el Mundial de Clubes.

Otros soldados que encendieron las alarmas y llegarían con lo justo al Monumental son los intérpretes que se están recuperando después de la batalla ante Estudiantes del domingo pasado en La Bombonera. Milton Delgado terminó con una contractura que lo llevó a abandonar el campo de juego sobre el final del duelo ante el Pincha (fue reemplazado a falta de cinco minutos por Lautaro Di Lollo). Desde Boca le confiaron a este medio que el juvenil llegará en óptimas condiciones al domingo pese a la molestia que padeció en uno de sus isquiotibiales. El cambio de Gago fue justamente para evitar que la molestia se convirtiera en lesión.

Otro de los que terminó muy fatigado en el triunfo contra el elenco platense fue Kevin Zenón, de buen desempeño en las últimas presentaciones del equipo. Al igual que Delgado, el ex Unión de Santa Fe fue sustituido a minutos del final por Exequiel Zeballos. De hecho, en la jornada de ayer se entrenó de forma diferenciada al resto del plantel (realizó ejercicios en el gimnasio) para evitar una sobrecarga. En el cuerpo técnico confían que no tendrá inconvenientes y es uno de los posibles titulares para el Superclásico.

Por su parte, Milton Giménez, quien tuvo que pedir el cambio ante Belgrano en Córdoba por un esguince en su tobillo derecho, ya curó la zona casi por completo y formará parte de la lista de convocados que irán por la victoria en Núñez. A priori, formará parte de la delegación y es duda para el once inicial que se presentará en el mítico estadio que albergó el Mundial de 1978.

Una de las probabilidades es que Fernando Gago conforme una línea de cuatro defensores con Marchesín en el arco, acompañado de Advíncula, Battaglia, Rojo y Blanco en el fondo. Así, la mitad de la cancha podría conformarse con el Toto Belmonte, Delgado, Zenón y Palacios; para conformar la ofensiva con Merentiel junto a Zeballos o Giménez.

La otra alternativa del ex entrenador de Aldosivi y Racing es que salga a la cancha con 5 defensores. Es decir: con Marchesín; Advíncula, Battaglia, Rojo, Ayrton Costa y Blanco; Belmonte, Delgado; Zenón, Palacios y Merentiel.

Desde que se consumó la derrota ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores, Boca mejoró ostensiblemente a nivel resultados en el ámbito doméstico. Ganó 6 de los últimos 7 encuentros (solo perdió ante Newell’s en Rosario) y no solamente es único puntero de la Zona A del Apertura sino que también lidera la tabla acumulada con 32 puntos, aventajando a sus escoltas Rosario Central y Argentinos Juniors, que tienen 29.