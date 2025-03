Boca se entrena pensando en Central Córdoba

Boca Juniors visita a Central Córdoba este viernes a partir de las 21:15 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades y el DT Fernando Gago comienza a preparar el equipo para viajar a Santiago del Estero.

El triunfo ante Rosario Central logró descomprimir mínimamente la presión del público xeneize, furioso por la pronta eliminación en Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores. Sin embargo, en La Boca no hay tiempo para relajarse y ya se acerca una nueva prueba para Pintita y los jugadores.

En medio del temporal que azota Buenos Aires, y a varios puntos del país, el Xeneize trabaja este lunes pensando en la novena fecha del Torneo Apertura.

¿Gago repetirá la formación

de Boca en Santiago del Estero?

Después del golpe sufrido ante Alianza Lima el pasado martes, el equipo titular de Boca dio la cara en La Bombonera. Entre reclamos, repudio y demostraciones de incondicionalidad, el plantel y el cuerpo técnico vivieron una jornada intensa ante el Canalla.

Sin competencia internacional, Boca no puede regalar puntos en el campeonato doméstico y, además, la mecha está muy corta como para no jugar cada fecha al ciento por ciento.

Con este escenario, el entrenador tiene algunas dudas en la formación con respecto a los once que jugaron ante Rosario Central.

Por un lado, Edinson Cavani arrastra una dolorosa lesión en la espalda y viene de disputar dos partidos en seis días, tras haber estado parado 17. Jugó infiltrado para estar presente cuando la situación lo requirió, pero habrá que ver si Gago decide darle descanso para priorizar su recuperación.

Otro que tuvo que saltar a la cancha a pesar de no estar pleno físicamente fue Marcos Rojo, quien venía de una inactividad de casi 27 días y terminó jugando 3 partidos en una semana. De hecho, el capitán, silbado ante Central, completó dos partidos consecutivos, algo que no hacía desde hace tres meses. ¿Estará el viernes entre los que viajan a Santiago?

Otras incógnitas para armar la defensa tienen que ver con Luis Advíncula y Rodrigo Battaglia, que formaron parte del banco de suplentes el pasado viernes pero no sumaron minutos, al tiempo que Marcelo Saracchi no estuvo a disposición.

Entre las bajas, las ausencias confirmadas son las de Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Camilo Rey Domenech, que aún no están disponibles y tienen al menos una semana más para volver al ruedo.