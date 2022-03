Compartir

El Xeneize logró una importante recuperación en el arranque de su gira por el norte, le ganó a La Unión por 88-67 y sigue peleando por volver a los puestos de vanguardia. El sábado irá ante Oberá.

Consiguiendo claras diferencias en el segundo y último cuarto, Boca le ganó a La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 88 a 67. Llegó a estar 9 abajo en el primero (11 a 2) pero desde el 29 a 18 del segundo segmento se puso al frente de las cifras para no abandonar nunca más esa condición. El local se puso a un doble en el cierre del tercero -59 a 57- pero el elenco porteño lo resolvió con un parcial de 24 a 8 en el último.

Goleo y minutos bien repartidos en el ganador con 15 de Avila; 14 tanto de Buendía como de Boccia; y 13 de Hernández. En el local fueron tres los jugadores en dos dígitos: Cuthbertson con 14, Thygesen 13 y Vieta 11.

Con tres aciertos sobre tres intentos en triples, La Unión generó rápido la primera distancia del partido. Ganaba 11 a 2 con Cuthbertson, Thygesen y Maldonado anotando por esa vía. La historia comenzó a cambiar cuando Boca encontró opciones para atacar la pintura e incluso pudo anotar de contra. El ingreso de Hernández le dio respuestas en el juego interior, mejoró también la defensa y las cifras se fueron achicando (16 a 13). Con un 4 de 5 en triples cerró el cuarto el local, principal argumento para terminar al frente en la fracción.

Para el arranque del segundo cuarto Boca trasladó su buen pasaje del cierre del primero. Cuidó su aro, se movió con solvencia en ataque y con cuatro vías para anotar, metió un parcial de 8 a 3 que lo puso por primera vez al frente: 21- 19.

De ahí en adelante, el visitante consolidó su dominio y con un parcial de 19 a 7 en 6,30 minutos de acción tenía lo que tuvo el local en el inicio: 9 de diferencia -32 a 23-. Mucho aporte del banco con un determinante Buendía con tres triples y más de Hernández adentro que le daba margen de 10 un poco más adelante (34-24).

Con el recurso muchas veces utilizado de Arn como interno sin Famous y Podestá en cancha, La Unión dio pelea en el tramo final del cuarto y justamente con Arn, anotando libres, bajó la distancia a seis: 40-34.

Doble de Schatttmann y triple de Aguerre en la largada del tercero para un 5-0 de Boca que seguía dominando el trámite y que agregó a Boccia en sus acciones ofensivas para subir la distancia a 14 (53 a 39).

La Unión, como en el cierre del segundo cuarto, empujó y con aciertos de media distancia de Thygesen y Maldonado, más un par de oportunidades donde corrió la cancha bajó los 14 a la mitad -57 a 50-. Siguió: armó un 5 a 0 –tres libres de Vieta y dos de Maldonado- para ponerse a 4 -59 a 55- con 2,46 minutos para cerrar el segmento y con un doble largo de Famous estaba a un doble -59 a 57-. Al rescate xeneize llegó Vildoza con un triple y luego Vargas con un doble para sostener el liderazgo en los segundos finales: 64-59.

En 2 minutos del segundo tiempo Boca metió un 6 a 1 con Buendía y Vargas y de nuevo tenía dos dígitos a su favor -70 a 60-. Hubo minuto de Ginóbili pero La Unión seguía trabado en ataque y en su aro, como en casi toda la noche, no podía contener las vías de gol del rival.

Con la mitad del capítulo por jugar, la ventaja era de 11 -77 a 66- y Boca no corrió más riesgos. Con más de Vargas, repitió la máxima de 14 -80 a 66-, con dos triples de Avila se fue a 19 -86 a 67- y clausuró el resultado con corrida de Vildoza -88 a 67- ganando por 21.

