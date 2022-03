Boca sufrió una baja por desgarro de cara al debut por la Copa Argentina

Compartir

Al margen del nuevo escándalo que involucra a Agustín Almendra con Sebastián Battaglia, en un nuevo acto de indiscplina del futbolista que quedó apartado del grupo, Boca Juniors se mentaliza para el debut en la Copa Argentina. La cita será este miércoles, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a Central Córdoba de Rosario, elenco que milita en la Primera C.

Almendra había sido incluido en la segunda formación suplente y le dejó su lugar al paraguayo Óscar Romero, que podría concretar su ansiada presentación en Boca Juniors. Sin embargo, la mala noticia fue que Diego González se retiró con una molestia muscular. Fuentes extraoficiales adelantaron que se trataría de un pequeño desgarro que lo dejó al margen del encuentro. Cristian Medina podría ocupar el lugar del Pulpo enttre los once, que formarían de la siguiente manera: Javier García; Eros Mancuso, Jorge Figal, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos.

Por último, el mediocampista Alan Varela, que era una opción para el miércoles, no practicó y estuvo en kinesiología por tener una molestia muscular. La idea de Battaglia es hacer un “mix” entre algunos titulares y los que formaron parte del ensayo de esta mañana en Ezeiza.

Probablemente haya un titular por línea, aunque ese criterio no correría para el arco ya que Battaglia quiere que Javier García -suplente de Agustín Rossi- sume minutos para que tenga ritmo de competencia.

En defensa es posible que pueda estar el colombiano Frank Fabra ya que al ser expulsado el sábado ante Independiente no jugará ante Huracán el domingo por la Copa de la Liga Profesional en cancha de Racing.

El plantel volverá a las prácticas este martes desde las 9.00 en Ezeiza y luego a las 14.00 viajará en vuelo chárter rumbo a la ciudad de Córdoba, desde donde regresará apenas finalizado el encuentro ante el conjunto rosarino. Boca enfrentará el miércoles a Central Córdoba de Rosario desde las 21.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

