Boca tiene nuevo DT: Miguel Ángel Russo tendrá su tercera etapa en el club

Después de la eliminación del Ciclón en las semifinales del Apertura, el entrenador de 69 años será oficializado como entrenador del Xeneize.

Boca tiene nuevo director técnico. Algunas horas después de la eliminación de San Lorenzo en semifinales del Torneo Apertura, Miguel Ángel Russo acordó su salida del Ciclón y asumirá su tercer ciclo al frente del conjunto xeneize. El entrenador de 69 años, que obtuvo cuatro títulos en el club -incluida una Copa Libertadores-, será oficializado en las próximas horas y firmará contrato hasta el 30 de junio de 2026. Su debut será el próximo 16 de junio ante Benfica, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes.

Este lunes, después de las 18, Russo se reunió con Julio Lopardo, quien quedó a cargo de San Lorenzo, y le presentó la renuncia. Después de varios minutos de charla, el entrenador terminó acordando la desvinculación, ya que tenía contrato hasta fin de año con el club de Boedo.

El viernes, desde la dirigencia de Boca ya le habían comunicado a Russo que tenía el camino allanado para reemplazar a Fernando Gago. Y que el club no tendría problema en esperarlo el tiempo que hiciera falta, aun frente a la posibilidad de que San Lorenzo debiera disputar una hipotética final del Apertura el domingo 1° de junio, en Santiago del Estero. Sin embargo, la derrota del Ciclón ante Platense terminó precipitando la renuncia del DT, que había citado al plantel de San Lorenzo para este martes por la mañana y que solo pasará por el Bajo Flores a despedirse de los jugadores.

En el Mundo San Lorenzo había llamado la atención que Russo no saliera a desmentir lo rumores que lo vinculaban con Boca y que tampoco haya asegurado su continuidad en el club en la conferencia de prensa de este domingo, cuando no aseguró -ni descartó- su continuidad como técnico azulgrana: “No respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga, lo quiera y cumpla con todo lo que tenga que pasar (sic). Yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber hablar y decir las cosas. Lo que tenga para decir lo diré personalmente, no en público”. Y la confirmación llegó este lunes por la tarde, cuando el técnico le hizo saber al directivo Julio Lopardo que no cumpliría su contrato con la institución y su futuro estará nuevamente en el club de la Ribera.

Miguel Russo había pasado a ser el candidato N°. 1 luego de que Gabriel Milito, flamante DT de las Chivas de México, desechara la propuesta de Boca. Antonio Mohamed (acaba de ser campeón con Toluca en la liga mexicana), Gerardo Martino y Gustavo Quinteros (ambos sin trabajo) los otros nombres que barajó Riquelme previo al primer contacto con Russo.

Si bien la idea de la dirigencia era que el nuevo DT dirigiera el entrenamiento de este martes, cuando los futbolistas retornaran al trabajo, es prácticamente un hecho que Russo no estará presente en Ezeiza y los futbolistas realizarán tareas físicas bajo las órdenes de la dupla Roberto Pompei y Silvio Rudman, a la espera del cuerpo técnico de Miguel.

En San Lorenzo, en tanto, dirigirá Damián Ayude, DT de la Reserva que tiene chances de quedarse con el puesto. Otra posibilidad es la de Néstor Gorosito, que este martes se juega la clasificación en la Copa Libertadores con Alianza Lima.

Russo fue el primer entrenador de la era Riquelme en Boca y también el primero en ser despedido. En su segundo ciclo dirigió 59 partidos (27 triunfos, 21 empates, 11 derrotas) y ganó dos títulos: Superliga 2019/2020 y Copa Diego Maradona 2020). En su primera etapa, había ganado la Copa Libertadores 2007, con Riquelme como 10. Con Román en el palco, quedó afuera en semifinales de la Copa Libertadores 2020 frente a Santos de Brasil y octavos de 2021, ante Atlético Mineiro. Tras la caída por penales ante el Galo su ciclo quedó herido y fue echado tres semanas después, tras sumar una sola victoria al cabo de 13 encuentros.

En principio, Russo llegaría con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en San Lorenzo, con Claudio Úbeda y el colombiano Juvenal Rodríguez como ayudantes de campo; Adrián Gerónimo como preparador físico y Juan Carlos Docabo como entrenador de arqueros. A la par, Boca avanzó en estas horas en la rescisión del vínculo de Fernando Gago, quien dejó el cargo el 29 de abril pasado.

Russo tendrá solo dos semanas de trabajo para preparar el viaje a Miami y definir, entre otras cuestiones, la lista de buena fe para el inicio del Mundial de Clubes. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol ya comenzó a consultar condiciones por al menos cuatro futbolistas que Boca desea incorporar en los días previos al inicio de la competencia. El DT, además, tendrá que resolver la situación particular de varios jugadores cuyos contratos están por vencerse (Marcos Rojo, por ejemplo) y de otros tantos jugadores que no tuvieron continuidad en el último tiempo y podrían buscar nuevos horizontes.

Miguel dirigió a Boca en el Mundial de Clubes de 2007, aunque cayó 4 a 2 en la final con el Milan y dejó el cargo tras la llegada a Buenos Aires. En el club trabajan para que Russo dirija al menos un amistoso antes del partido frente a Benfica, aunque habrá que revisar el calendario.

Mientras tanto, Russo ya se planteó los primeros objetivos: devolverle la paz al plantel y competir de la mejor manera posible ante los grandes poderosos del planeta.