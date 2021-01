Boca Unidos eliminó a Rosario Central de la Copa Argentina

Compartir

El conjunto correntino se impuso 3-0 con los tantos de Antonio Medina, Gonzalo Ríos y Gabriel Ramírez. Como en 2019, cuando venció a Racing, inició su camino en 32avos con un batacazo frente a un rival de Primera. En 16avos enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza.

Antonio Medina fue la gran figura y Boca Unidos de Corrientes aprovechó al máximo las ventajas que le concedió Rosario Central para golearlo 3-0 en el estadio Único de San Nicolás. El atacante marcó el primer tanto y fue el gestor principal de los que anotaron Gonzalo Ríos y Gabriel Ramírez. Tras el batacazo ante Racing en 2019, el equipo del Federal volvió a marcar presencia en la Copa Argentina. Su rival en 16avos será Godoy Cruz de Mendoza.

Boca Unidos aprovechó al máximo las ventajas que le dio Rosario Central en defensa y se fue al descanso con una considerable ventaja. Antes del minuto, Marcelo Miño le cometió un claro penal a Ríos y fue Medina quien estableció el 1-0 parcial. El Canalla buscó transformarse en dueño del juego y pagó caro los espacios que dejó en su última línea. Lejos estuvo de ser ideal el partido de sus centrales. En especial, el de un Jonathan Bottinelli que cometió el error que posibilitó el 2-0 del conjunto correntino: falló un pase atrás y le concedió una posibilidad clara al mencionado Medina, quien resolvió con suficiencia y asistió a su compañero de ataque, autor del segundo tanto en la tarde de San Nicolás.

El conjunto dirigido por Cristian González controló la pelota durante todo el complemento, pero no logró inquietar a su rival más allá de un remate al palo de Damián Martínez. Enfrente tuvo a un equipo que se hizo fuerte con el trabajo aéreo de sus centrales y con una gran actuación de sus atacantes. El 3-0 definitivo llegó por otra acción individual de Medina y un nuevo error de Bottinelli, quien le cometió al delantero un penal que capitalizó Gabriel Ramírez.

Rosario Central no caía en los 90 minutos por Copa Argentina desde la Final de 2017 con River. Desde su consagración en 2018, acumula sendas derrotas en 32avos. Había caído en 2019 con Sol de Mayo y este miércoles volvió a eliminarlo un club del Federal A. En esta ocasión, la victoria fue para Boca Unidos, que transformó a la Copa Argentina en el torneo de sus sueños y no parece tener deseo de abandonarlos.

