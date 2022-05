Boca Unidos ya entrena de cara al duelo con San Martín en Formosa

Compartir

El plantel de Boca Unidos pondrá en marcha la semana de entrenamientos en su predio donde iniciará su preparación para el duelo del fin de semana como visitante ante San Martín de Formosa.

Tras la igualdad ante Central Norte de Salta, el plantel de Boca Unidos retomará este martes los trabajos en el predio «Leoncio Benítez» con vistas a lo que será el encuentro correspondiente a la undécima fecha como visitante ante San Martín de Formosa.

Como es habitual, labores en el primer día de la semana consistirán en ejercicios de recuperación, con poco carga física. En la oportunidad se evaluará a los jugadores que presenten alguna molestia física, como es el caso de Sebastián Luna, que debió ser reemplazo en el juego ante Central Norte.

En tanto que el marcador central Marcelo Cardozo seguirá con las tareas de recuperación de la lesión que lo afectó en la previa del partido del domingo ante los salteños. Por otra parte, el delantero Antonio Medina viene realizando un tratamiento diferenciado para recuperarse de una tendinitis.

En tanto que este martes por la mañana se enfrentaban amistosamente en el predio «Leoncio Benítez» los jugadores suplentes de Boca Unidos y Chaco For Ever. El encuentro, pautado de antemano por la dirigencia y los cuerpo técnicos de ambos equipos, tendrá por objetivo darles minutos de rodaje a futbolistas que no son habituales titulares.

