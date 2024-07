Boca venció a Instituto y se consagró como el mejor de la Liga Nacional

El Xeneize se hizo fuerte en su casa, festejó con su gente y le dio vuelta la llave a Instituto por 4-2.

Boca tuvo que esperar 17 años para volver a sentir el sabor de la victoria. Pero no de cualquier triunfo, sino uno que tenía atragantado. Había un grito que no podía largar, pese a los intentos por conseguirlo. Y que este 20 de junio vociferó, con un nivel de euforia pocas veces visto en la temporada, el “Dale campeón, dale campeón”. Es que el Xeneize le bajó el martillo a la serie contra Instituto, luego de haberlo vencido en el sexto duelo de las Finales de la Liga Nacional por 79-72.

Boca arrancó las Finales 0-2, pero nunca bajó los brazos. Sabía que tenía material para revertir el marcador. Que si ajustaba unos detalles podía aprovechar la localía y ponerse en juego. Y en su casa nuevamente demostró que tiene una fortaleza. Con un juego bien al estilo NBA (preponderancia del tiro exterior y rápidas transiciones), se repuso de una temporada con bajos y altos. Hubo una salida de entrenador en el medio, derrotas que parecían marcar un fin de ciclo y cuestionamientos hacia el futuro. Sin embargo, el equipo se convenció que podía dar vuelta la situación y en ningún momento se cayó de la cabeza.

En el sexto juego, el conjunto de la Ribera pareció no haber estado disputando una definición. Si bien los primeros 20 minutos mostró cierta tensión para defender, nunca evidenció problemas para acertarle al aro contrario. De hecho, los externos tuvieron la mano caliente y lo sostuvieron en el peor período. Eso sí, Sebastián Vega, una de las figuras, dio en la tecla antes de irse igualados a los vestuarios: “Tenemos con qué mejorar si ajustamos la defensa”.

Y a la vuelta del entretiempo, Boca salió con otra intensidad. Además, sucedió una conexión más cercana con el público que colmó con varias horas de antelación La Bombonerita. Con 12 triples y cuatro jugadores con doble dígito en puntos (Schattmann con 15, Langston con 14, Vega con 13 y Mainoldi -se destapó en el segundo tiempo- con 12), el local se hizo fuerte y fue derribando la moral contrario. Ahora bien, el golpe letal estuvo en la defensa: secó por completo a su adversario, que pareció bajar los brazos durante el último chico.

“La pasamos para el orto, con un montón de situaciones, con la salida de Carlos (Duro), pero esto es Boca. Es super emocionante”, dijo Marcos Mata, un referente histórico del campeonato doméstico y gran figura xeneize. Y esta frase resume a la perfección una temporada que podía quedar en el olvido, pero que pasará a los libros dorados. Unos que añadieron una página que se contará durante varias generaciones.