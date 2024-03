Boca visita a Unión y Martínez buscará realizar una rotación en el 11 titular

Boca Juniors visita a Unión de Santa Fe por la Copa de la Liga y Diego Martínez aún no definió el once que saltará a la cancha este miércoles a las 19:15 horas.

Tras la gran victoria frente a Belgrano con la enorme actuación de Edinson Cavani, el entrenador analiza el estado de los jugadores para hacer una posible rotación.

Durante SportsCenter AM, Diego Monroig comentó que Pol Fernández y Marcos Rojo no trabajaron a la par de sus compañeros, por lo que aún no es claro si estarán presentes frente al Tatengue.

Además, los jugadores que estuvieron en el encuentro frente al Pirata realizaron regenerativo.

Se espera que para el partido en el Estadio 15 de abril, Martínez realice una rotación y le dé descanso a algunos jugadores titulares, pensando en el próximo enfrentamiento con Racing.

El Xeneize está en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B, con 13 puntos, y Unión se ubica séptimo, con 12 unidades.

«Unión tiene que estar

a la altura»

Unión levantó cabeza con una goleada ante Independiente Rivadavia en Santa Fe, y repitió el triunfo ante Sarmiento, a quien venció por 2-1, en el estadio Eva Perón de Junín. En el horizonte del equipo de Cristian González se presenta ahora Boca, a quien recibirá el miércoles desde las 19.15, en un duelo clave por llegar a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Cristian González brindó una conferencia de prensa, en la previa del partido donde Unión se medirá ante Boca, y comenzó diciendo: «Creo que hemos generado un vínculo muy importante con los chicos, y se está plasmando en resultados, lo que nos da mucha más confianza para hacer lo que venimos haciendo en cada partido y en cada entrenamiento. Lo del partido ante Sarmiento fue una muestra de carácter que se debían ellos de que podían, somos un equipo que no tiene grandes nombres, pero los jugadores asumen el compromiso de querer competir. El miércoles tendremos un desafío para saber para qué estamos. Vamos a enfrentar a un equipo de gran jerarquía, y esperemos estar a la altura, sobre todo porque jugamos en nuestra cancha».