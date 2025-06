Boca volvió a entrenar tras el empate ante Benfica con dos buenas noticias

Boca Juniors tuvo un nuevo entrenamiento en Barry University, luego del empate 2-2 frente a Benfica en el debut del Mundial de Clubes 2025, en el Hard Rock de Miami y, mientras Miguel Ángel Russo continúa planificando como neutralizar a Bayern Munich, dos buenas noticias llegaron en la Capital del este.

Los titulares no fueron parte del entrenamiento del martes. Con la carga producto del primer choque contra las Águilas, los 11 que salieron a la cancha hicieron bicicleta, un ejercicio regenerativo.

En el campo de juego actuaron los que estuvieron en el banco y los que no fueron inicialistas, con una actividad en espacios reducidos, con pecheras y dos novedades clave.

Y es que tanto Lautaro Di Lollo como Marco Pellegrino sumaron minutos de acción junto al resto del grupo, una excelente noticia para Russo pensando en que no contará con Nicolás Figal.

Con Di Lollo de vuelta a la actividad, Russo no tendría la obligación de mover a Battaglia a la zaga central, siendo el jugador de Inferiores quien se quede como el ‘2’ del equipo, junto con Ayrton Costa.

Además, Pellegrino se agregará como una nueva opción en el lado zurdo de la dupla central, con Costa y Rojo como principales alternativas.

Quien no estuvo, nuevamente, fue Edinson Cavani, que se entrenó de manera diferenciada apuntando a su estelar regreso contra Bayern Munich, en el Hard Rock.

En cuanto a Ander Herrera, aún no hay novedades sobre su lesión, que lo sacó del juego ante Benfica antes de los 20 minutos de juego.

Figal: “Quiero pedir disculpas a los hinchas de Boca por mi expulsión”

Salió a hablar. Nicolás Figal, que fue expulsado a los 88 minutos del partido que Boca Juniors igualó 2-2 ante Benfica en el debut por el Mundial de Clubes 2025, les ofreció disculpas a los simpatizantes del Xeneize.

El defensor se encontraba en posición de ataque por la derecha, buscando una recuperación desesperada para intentar volver a darle la ventaja al Xeneize, que había llegado a estar 2-0 arriba, pero se pasó de revoluciones y cometió una falta totalmente innecesaria y recibió la tarjeta roja.

Figal golpeó y sacó del partido al volante Florentino Luis, de Benfica, y se tuvo que ir a las duchas luego de la decisión del mexicano César Ramos, que antes le había mostrado la roja al italiano Andrea Belotti, del conjunto portugués.

Este martes, Figal pidió disculpas con un contundente mensaje: «Aunque todavía me dura la bronca por el resultado, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión», afirmó el zaguero -quien fue titular por primera vez tras seis meses- en una publicación en su cuenta de Instagram.

«Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es algo maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene», dijo Figal, quien se perderá el encuentro contra Bayern Munich, del próximo viernes, por la segunda jornada de este importante certamen en Estados Unidos.

Tampoco podrá actuar el mediocampista español Ander Herrera, quien salió por lesión y luego fue expulsado cuando estaba en el banco de suplentes.