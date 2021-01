Boca y River definen el Torneo de Transición Femenino; el encuentro será hoy a las 19 horas

Compartir

La definición del Torneo de Transición llegó a su último capítulo y para cerrar una temporada más que atípica tendrá la versión femenina del superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. El resultado, además, definirá al primer campeón de la era profesional del fútbol femenino. Se juega este martes desde las 19 horas.

Las Gladiadoras llegan con puntaje ideal: ganaron todos sus encuentros por la fase clasificatoria, donde quedaron primeras del Grupo “A”, venciendo a Platense y a San Lorenzo en cuartos y semifinales.

Las dirigidas por Christian Meloni también lograron mantener su valla invicta. Sí, en seis partidos disputados no recibieron goles. “Boca tiene identidad, porque siempre jugamos de la misma manera, y buena mentalidad; cuando a veces las cosas no salen, contamos con la paciencia necesaria y suficiente para sobrellevar ese momento”, afirma orgulloso el entrenador de las Gladiadoras.

Por su parte, las Millonarias transitaron el certamen con mucha solidez, ganando todos sus encuentros por la fase de grupos y clasificando primeras del Grupo “D”. En cuartos de final vencieron con holgura a Independiente, mientras que en semifinales empataron 2 a 2 con UAI Urquiza y tuvieron que definir por penales.

Florencia Chirivelo, dueña del arco millonario, fue la figura en la instancia de los 12 pasos, conteniendo disparos clave para sellar la clasificación del equipo que dirige Daniel Reyes.

“Llegar a la final ni más ni menos que frente a tu eterno rival es algo muy difícil de explicar. Somos privilegiadas de poder vivirlo”, dice Mercedes “Bebo” Pereyra, delantera histórica del conjunto de Núñez. “Boca es un equipo de mucha experiencia y de mucha jerarquía, pero nosotras tenemos un equipo compacto, fuerte mental y físicamente. Llegamos a la final porque merecíamos este partido: pasamos meses entrenando por zoom, sacrificándonos para llegar de la mejor manera y que no se noten todos esos meses que estuvimos sin jugar. Nos extrañábamos mucho como equipo y creo que eso hizo que River se merezca este lugar. Es un lindo partido, para disfrutarlo y jugarlo con mucha intensidad”, asegura Pereyra. “Las finales se disfrutan”, coincide Fabiana Vallejos, dueña del mediocampo azul y oro.

“Siento que estuvimos atinadas, más allá de los rivales, presentamos muy buenos momentos durante todas las fechas del torneo”. El que habla en primera persona del femenino es el entrenador de las millonarias, Daniel Reyes, así de fuerte es la identificación del técnico con un plantel que, asegura, llega muy bien preparado física y mentalmente a un partido muy especial que tienen muchas ganas de jugar.

“La crítica es aprendizaje y está bueno que pase porque implica que hay mayor difusión y mayor interés. Es positivo y aunque a veces no es lo que esperás, es parte de la historia”, dice.

Su par de la ribera concuerda: “La crítica siempre es buena porque la verdad es que las jugadoras hacen todo para que las celebren. Desde el modo de entrenar, la pasión, actitud e identidad que tienen hacen que se genere un buen vínculo con la gente”.

