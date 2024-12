Boca y River, los clasificados de Argentina, ya conocen sus bombos para el Mundial

El nuevo Mundial de Clubes conoce a sus 32 participantes y este jueves tendrá sus grupos confirmados, pero en la previa del sorteo se revelaron los bombos, por lo que River y Boca ya saben con qué rivales se podrán cruzar en la primera fase del torneo que tendrá lugar entre junio y julio de 2025 en Estados Unidos.

A falta de oficialización, River ocupará el Bombo 1, junto a Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, mientras que Boca estará en el Bombo 3, como Al-Hilal, Ulsan Hyundai, Al-Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León y Botafogo.

¡Además, en el Bombo 2 estarán Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atlético Madrid, Benfica, Juventus y Salzburgo, en tanto el Bombo 4 lo integrarán Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami.

Para elaborar estos potes, se utilizó el ranking de la FIFA dentro de su confederación. Y para el sorteo habrá una restricción: no se podrán cruzar los equipos de la misma confederación con excepción de la UEFA. No obstante, en el caso de los equipos europeos, que por ser 12 sí se podrán cruzar, no habrá enfrentamientos entre elencos del mismo país.

De esta manera, el Xeneize deberá sortear sí o sí una zona con dos equipos europeos, ya que el Bombo 1 tiene solo equipos de UEFA y CONMEBOL y el Bombo 2, todos europeos. El Millonario, por su parte, compartirá grupo con un equipo europeo, perteneciente al segundo pote, y respecto al tercero, un rival de Asia, África o Norteamérica.

En el último bombo aparece Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano, que recibió una wild-card por ser local y haber ganado el último Supporters’ Shield. Debido a su posición, podría cruzarse tanto con River como con Boca.

El sorteo, programado para este jueves (a partir de las 15:00 de Argentina), conformará ocho grupos de cuatro equipos cada uno, con los dos primeros de cada zona clasificando para los octavos de final del inédito certamen que se disputará en 12 estadios de Estados Unidos.