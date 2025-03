Boca y River se aseguran más de U$S 15 millones por participar del Mundial de Clubes

El ente organizador confirmó los premios que recibirán los clubes por participar en la competencia más relevante a nivel de clubes en Estados Unidos. Los equipos europeos, en orden de importancia, cobrarán entre U$S 12 y U$S 38 millones. También habrá un premio al mérito deportivo de U$S 2 millones por victoria en la fase de grupos. El ganador del campeonato embolsará hasta U$S 125 millones.

La FIFA confirmó este miércoles los premios que recibirán los clubes por participar del venidero Mundial en Estados Unidos. River, Boca y el resto de clubes sudamericanos se aseguran U$S 15,21 millones por participar.

Los europeos, en orden de importancia, recibirán entre U$S 12 millones y U$S 38 millones, siendo el continente que recibirá mayores ingresos. Los equipos sudamericanos ocupan el segundo lugar de importancia en cuanto a la repartija de premios por participar. Le siguen los equipos de Concacaf, Asia y África, con U$S 9,55 millones y por último Oceanía, con U$S 3,58 millones.

El enre rector del fútbol mundial que preside Gianni Infantino confirmó el modelo de reparto para esta nueva competición por el cual se distribuirán U$S 1.000 millones entre los 32 clubes participantes, además de pagos de solidaridad considerables alrededor del mundo.

Por cada partido ganado de fase de grupos, cada club sumará U$S 2 millones. En tanto, habrá U$S 1 millón por cada encuentro que termine en empate.

En tanto, los premios por eliminaciones directa serán los siguientes: U$S 7,5 millones en octavos de final, U$S 13,125 millones en cuartos y U$S 21 millones en las semifinales. El ganador del Mundial de Clubes embolsará hasta U$S 125 millones (U$S 40 millones por ganar la final).

La confirmación

de Gianni Infantino

«El modelo de reparto es acorde con la máxima expresión del fútbol de clubes que representa el Mundial de Clubes FIFA y constituye el mayor importe de premios en metálico de la historia para una competición de fútbol que tiene una fase de grupos y otra de eliminación directa que comprende siete partidos, con un pago posible de 125 millones de dólares para el campeón», declaró el titular de la FIFA.

“Todos los ingresos se distribuirán al fútbol de clubes, manteniendo intactas las reservas de la FIFA. El modelo de distribución de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA refleja la cumbre del fútbol de clubes y representa el mayor premio en metálico jamás otorgado para un torneo de fútbol”, sentenció en su cuenta personal de Instagram.

Por otra parte, aclaró: “Además de los premios en metálico para los equipos participantes, existe un programa de inversión solidaria sin precedentes que, sin duda, impulsará significativamente nuestros esfuerzos continuos por lograr que el fútbol sea verdaderamente global. Por último, la FIFA no retendrá fondos para este torneo, ya que todos los ingresos se distribuirán al fútbol de clubes, ni tocará las reservas de la FIFA, reservadas para el desarrollo del fútbol mundial a través de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA”, concluyó.

Los grupos del Mundial

de Clubes: en qué

zona jugarán Boca y River

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGI), Inter Miami (USA)

Grupo B: París Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (USA)

Grupo C: Bayern Munich (ALE), Auckland City (NZE), Boca (ARG), Benfica (POR)

Grupo D: Flamengo (BRA), Esperance (TUN), Chelsea (ING), León (MEX)

Grupo E: River (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter (ITA)

Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (COR), Mamelodi Sundowns (RSA)

Grupo G: Manchester City (ING), Wydad (MAR), Al Ain (EUA), Juventus (ITA)

Grupo H: Real Madrid (ESP), Al Hilal (KSA), Pachuca (MEX), FC Salzburg (AUS)