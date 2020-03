Bolívar de Melgarejo cerró la Fase Regular con triunfo sobre PSM

Compartir

Bolívar Vóley cerró con triunfo la Fase Regular de la Liga de Voleibol Argentina. En el República de Venezuela, venció a PSM Vóley por 3 a 1 con parciales de 23-25, 25-23, 25-21 y 25-22, en un partido que tuvo como máximo anotador al cubano Yohan León con 19 tantos. Las Águilas ahora se enfocarán en el Playoff, instancia en la que deberán enfrentar a Monteros Vóley en cuartos de final, desde el próximo jueves 5 de marzo en Tucumán. El formoseño Brian Melgarejo fue titular y anotó dos puntos.

Síntesis

Bolívar Vóley: Ignacio Bernasconi (2), Juan Barrera (2); Gabriel Arroyo (10), Franco Medina (5); Brian Melgarejo (2), Agustín Ramonda (12). Líbero: Martín Weber. Entrenador: Javier Weber. Ingresaron: Yohan León (19), Agustín Loser (15), Nicolás Uriarte (8), Facundo Imhoff (3), Luciano Roitero (1) y Juan Manuel Lescano (-).

PSM Vóley: Pablo Urchevich (2), Javier Vega (18); Luis Brunaccio (12), Mateo Carrón (5); Mariano Vildosola (8), Lautaro Di Cosmo (3). Líbero: Juan Bonilla. Entrenador: Matías Guidolín. Ingresaron: Eugenio Brauchli (2), Lautaro Verdún (3), Mateo Marzi (-) y Máximo Bonaccorsi (-).

El foco de este sábado estaba puesto en Neuquén ya que ese partido definía las posiciones que restaban luego de que Bolívar ya se había asegurado el uno, Ciudad el dos y River ya era el quinto, además del octavo puesto de Monteros.

Finalmente, fue victoria de Gigantes en tie break y la repartija de puntos hizo que los de Neuquén queden terceros y Obras sexto por lo que ambos equipos volverán a cruzarse en cuartos de final.

Por su parte, UPCN sumó un triunfo más en este gran presente del equipo sanjuanino para quedar cuarto en la tabla y enfrentar desde el próximo jueves a River. Por último, un equipo alternativo de Bolívar enfrentó a Puerto y le ganó 3-1 en el cierre de la fase regular de ambos.

LVA – Cuartos de final

Bolívar (1°) vs Monteros (8°)

Ciudad (2°) vs Ateneo (7°)

Gigantes (3º) vs Obras (6º)

UPCN (4°) vs River (5°)

-Comienzo de los Play Off: Jueves 5/3