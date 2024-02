Bolivia: sigue la pelea entre Morales y Arce

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ex mandatario Evo Morales (2006-2019), ambos oficialistas, cruzaron críticas este viernes respecto a la sesión postergada de la Cámara de Diputados, que debía consolidar los acuerdos políticos para la realización de las elecciones judiciales este año.

El jueves, la Cámara Baja se estancó en la polémica sobre el orden de la agenda de debates sobre la aprobación de siete créditos externos y dos leyes referidas al cese de funciones de los magistrados que se prorrogaron en sus cargos.

La Cámara de Diputados, controlada por el ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), planteó que primero se autoricen los créditos, mientras que el bloque evista y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos plantearon tocar de inicio el cese de funciones de los magistrados.

El debate sobre el ‘orden del día’ se extendió por más de seis horas, hasta que finalmente quedó aplazado sin fecha “en acuerdo con las jefaturas nacionales de bancada”, se indicó en un comunicado.

Los acuerdos políticos surgieron del diálogo parlamentario multipartidario para que se promulgue la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y se levante el bloqueo de caminos que los afines a Morales mantuvieron por 16 días.

“No se puede entender el pacto entre el Gobierno y los ex magistrados autoprorrogados inconstitucionalmente”, escribió Morales en la red social X.

El ex gobernante dijo que ese “pacto” busca la “impunidad” en las denuncias de corrupción y narcotráfico contra el Gobierno y que “es un golpe judicial” que genera la “desinsitucionalización del Estado”.