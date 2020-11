Bolmaro, de los Juegos Evita a la NBA

Compartir

El cordobés de 20 años, medalla de plata en los Juegos Nacionales Evita 2016, fue elegido en el Draft de la liga estadounidense de básquetbol.

Seleccionado en el puesto número 23º por los New York Knicks (quienes luego los traspasaron a los Minnesota Timberwolves), Leandro Bolmaro se convirtió en el argentino con la selección más alta en la historia del Draft de la NBA, superando a Carlos Delfino que en 2005 fue elegido por los Detroit Pistons en el puesto 25º.

El cordobés de Las Varillas, que hizo historia al convertirse en el noveno argentino en ser seleccionado en la lotería de la NBA, no siempre fue una estrella del básquetbol, hasta 2016 compartía su pasión por la naranja con el atletismo.

De pequeño siguió los pasos de su hermana, Camila, en el deporte madre. Fue campeón nacional de hexatlón en 2014, lo que lo llevó a competir en un sudamericano juvenil. Y en 2016 se quedó con la medalla plateada en la prueba de salto en alto por las finales de Mar del Plata de los Juegos Nacionales Evita.

El 2017 fue el año que cambió todo para Leandro, esa temporada el joven del Club Almafuerte de Las Varillas fue convocado al CeNARD para una preselección U17 que se preparaba de cara al Mundial de la categoría en Zaragoza. Ese fue el inicio de un camino vertiginoso que hoy desemboca en la NBA.

A pesar de no quedar en el plantel que luego viajaría al Mundial, Bolmaro es tentado por el equipo de Pepe Sánchez, Bahía Basket, para dar el salto a la Liga Nacional. Allí primero se destacó en la Liga de Desarrollo para luego debutar antes de fin de año con el equipo de Liga Nacional.

A partir de ese momento comienza a destacarse y primero es invitado para participar del campus de entrenamiento Básquetbol Sin Fronteras, organizado por la NBA, con los mejores prospectos del continente. Luego, en 2018, participa del NCAA Next Generation Sunday y en el Nike Hoops Summit, ya con los mejores jugadores del mundo.

Esa exposición hizo que el Barcelona de España pusiera los ojos en él y en agosto de 2018 lo contratan para que emigre a la mejor liga europea. En 2019 participa con Argentina del Mundial U19 de Grecia y tras su buena actuación fue convocado por Sergio Hernández para la preselección del equipo nacional que se consagró campeón de los Juegos Panamericanos de Lima y subcampeón mundial en China.

El hasta hoy jugador del equipo catalán, que dio sus primeros saltos en el atletismo y llegó a ser medallista en los Evita, puso su nombre en el listado de argentinos seleccionados en el Draft que integran glorias de nuestro básquetbol como Manu Ginobili, Luis Scola, Hernán Montenegro, Marcelo Nicola o Carlos Delfino.

