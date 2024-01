Bologna fichó a una de las figuras de la selección argentina Sub 23 que está jugando el Preolímpico

En el instante en que se escuchó el pitazo final en el estadio Polideportivo Misael Delgado para confirmar la victoria 2-0 de Argentina sobre Perú en el Preolímpico Sub 23, un futbolista tuvo que salir apurado a tomarse un vuelo rumbo a Buenos Aires.

El atacante Santiago Castro regresó al país para realizarse la revisión médica y así convertirse en la nueva adquisición del Bologna, tras una operación que se cerró por aproximadamente 10 millones de euros. El joven de 19 años, figura de Vélez Sarsfield y con futuro en Italia, jugó un total de 65 partidos en Liniers y marcó nueve goles.

Su transferencia se produjo en el mejor momento de la carrera del futbolista y durante su participación con la Albiceleste en busca de un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el evento que se celebra en Venezuela. El punta, tras jugar 85 minutos en la segunda jornada del certamen contra Perú, viajó a Argentina para superar los exámenes médicos y firmar su contrato con el conjunto de la Serie A siempre bajo la seguridad de que su participación con la Selección se mantenga hasta el final del torneo.

“Estoy contento. Me voy a hacer la revisión ahora más tarde, estoy enfocado. Nos llevamos un triunfo muy lindo ayer, ahora lo que importa es eso. Uno siempre quiere estar en la selección. Gracias a Dios se llegó a un acuerdo entre clubes y la AFA para que yo siga jugando en la Selección después. Estamos muy contentos, hubo buena voluntad de todos lados. Se llegó a un lindo acuerdo”, declaró Santiago una vez que aterrizó en Buenos Aires.

Y añadió al respecto: “Hay un nivel de selección muy alto. Hay jugadores de muy buena calidad y son partidos aparte. Estoy contento. Esto es fruto del entrenamiento, gracias a mi familia y a mis amigos. Estoy enfocado en la Selección 100%. Quiero vivir en el presente y no en el futuro”.

Además la cuenta del combinado nacional detalló el paso a paso junto a una foto de Castro, Claudio Tapia y Fernando Rudi. “El delantero, acompañado por el Presidente de la AFA y doctor viajó rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el Bologna. El futbolista formado en Vélez regresará a Venezuela el viernes para reintegrarse al grupo que participa del certamen continental. Gracias a ambas instituciones por cooperar con el Seleccionado Argentino”, comentó al respecto.

La negociación se realizó directamente entre los clubes y se espera que el Fortín retenga un porcentaje del pase del jugador. El presidente Fabián Berlanga expresó en su momento que Castro solo sería transferido “mediante el pago de su cláusula de rescisión”. No obstante, Bologna presentó una oferta y forma de abono que alcanzó las demandas del cuadro de Liniers.

Se espera que Castro se reintegre a la selección argentina Sub 23 el viernes tras completar los trámites administrativos pertinentes con el Bologna. El futbolista firmará un contrato hasta junio de 2028 y su incorporación al club italiano se perfila como un impulso significativo para su carrera, dándole una plataforma en la destacada Serie A de Italia. En paralelo, la Albiceleste tendrá fecha libre en la siguiente jornada del Preolímpico y volverá a las canchas el martes 30 de enero donde enfrentará a Chile.