Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente de brasileño permanece internado en Brasilia. Los estudios develaron también anemia persistente y función renal alterada.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este miércoles una «mejoría parcial» en su estado de salud después de haber sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia a raíz de un problema renal que le generó vómitos, mareos, alteraciones en la presión arterial y episodios de presíncope.

De acuerdo con el último parte médico, gabía «una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico”, luego de que se sometiera a múltiples estudios. Sin embargo, el centro sanitario informó que luegose detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”

Por tal motivo, el exmandatario deberá someterse a seguimiento clínico constante y evaluaciones regulares para monitorizar la evolución de la enfermedad.

Asimismo, Cláudio Birolini, oncólogo, explicó en un comunicado del hospital que este tipo de cáncer constituye una condición de nivel intermedio, situada entre las formas menos agresivas y las más severas del cáncer de piel.

Al momento de su llegada, el lunes, el exmandatario estaba deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja.

Estudios y

resultados

médicos

Los especialistas informaron que las pruebas detectaron anemia persistente y función renal alterada, con un aumento en los niveles de creatinina. Además, se le practicó una resonancia magnética craneal para evaluar los mareos recurrentes, la cual “no mostró cambios agudos”.