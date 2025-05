Bomba: empezó el operativo paraque Di María vuelva a Rosario Central

La llegada de Ángel Di María a Funes, tras finalizar la temporada en Portugal con el Benfica, generó una rápida repercusión en Rosario. Y no es para menos: la vuelta de Fideo a Central parece estar cada día más cerca. Tal como le confirmaron a Olé en las últimas horas, comenzaron las primeras charlas entre el campeón del mundo y el club para que el sueño de todos los Canallas finalmente pueda hacerse realidad.

Según pudo averiguar este medio, las charlas son preliminares y la intención es ir despacio para evitar contratiempos. Sin embargo, hay optimismo en ambas partes y todo se estaría encaminando para que Angelito pueda regresar a Rosario Central luego de disputar el Mundial de Clubes con el Benfica.

Este avance en las conversaciones se da justo en el marco de la llegada de Di María a Rosario, donde aterrizó este miércoles, cerca de las 7 de la mañana, en un vuelo privado procedente de Portugal. Angelito llegó al país acompañado por su familia, en principio, para cumplir con un trámite personal.

Sin embargo, como era de esperarse, sobre todo en medio de los rumores sobre su futuro, su llegada a Rosario generó todo tipo de especulaciones. Di María tiene contrato con Benfica hasta junio del 2024 y, si bien ya está estipulado que disputará el Mundial de Clubes con el conjunto luso, su futuro todavía era una incógnita.

La expectativa de un posible regreso a Central creció aún más luego del posteo que realizó su esposa, Jorgelina Cardoso en Instagram, después de la derrota de Benfica en la final de la Copa de Portugal. En el sentido posteo, en el que le dedicó tiernas palabras a su pareja, Jorgelina le sumó dos corazones con los colores de Central.

De momento, luego de su breve visita al país, Ángel disfrutará de unos días libres antes de sumarse nuevamente a las prácticas del Benfica de cara al Mundial de Clubes, donde el conjunto portugués enfrentará en Fase de Grupos a Boca, Auckland City y Bayern Munich.

Benfica tenía todo listo para celebrar la obtención de una nueva Copa de Portugal. Sin embargo, un gol del Sporting Lisboa en el tiempo agregado y otros dos tantos en el alargue hicieron que Las Águilas no pudieran coronarse. Sin embargo, quien se robó todas las miradas fue Ángel Di María, delantero que días atrás anunció su salida del club e hizo todo lo posible para irse con otro título bajo el brazo.

Una vez que terminó el encuentro, el ex futbolista de la Selección Argentina se puso de cuclillas en el césped y no pudo contener las lágrimas. Inmediatamente, fue consolado por sus compañeros, quienes lo abrazaron y lo contuvieron.

Aunque estará presente en el Mundial de Clubes (donde dará formalmente su última función como integrante del equipo) el Fideo cerró su paso por el fútbol portugués este mismo domingo.

Qué se le viene al

Benfica en el calendario

Ya con la temporada finalizada, los dirigidos por Bruno Lage tendrán una breve pausa antes de desembarcar en los Estados Unidos, donde compartirán grupo con Boca, Bayern Munich y Auckland City e irán en busca del famoso Mundial de Clubes a partir de mediados de junio.

Benfica vs. Boca (16/06)

Benfica vs. Auckland City (20/06)

Benfica vs. Bayern Munich (24/06)