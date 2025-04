Bomba en la Selección: Hay tres apuntados del fútbol local por Scaloni para la próxima doble fecha

En sus últimos dos compromisos, la «Albiceleste» venció a Uruguay en Montevideo y Brasil en el Estadio Monumental, a la vez que selló su pasaje a la Copa del Mundo. De cara a la ventana entrante, el DT del conjunto nacional evalúa la convocatoria de nuevas piezas del ámbito local.

De cara la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, evalúa nuevos nombres provenientes del fútbol local para los duelos ante Chile y Colombia.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, los jugadores en cuestión son Juan Ignacio Nardoni, Kevin Lomónaco y Maher Carrizo, todos ellos apuntados por el cuerpo técnico de la “Albiceleste” que vislumbra un escenario de junio con un Mundial de Clubes en el calendario y numerosas ausencias entre suspendidos y lesionados.

Los futbolistas de Racing e Independiente respectivamente podrían tener su primera chance en el seleccionado nacional, tras sus buenos presentes en las instituciones de Avellaneda. Por su parte, el jugador de Vélez podría sumarse a la estructura de la mayor, luego de su buen paso por los conjuntos juveniles de Diego Placente.

Luego de vencer a Uruguay en Montevideo y a Brasil en el Estadio Monumental, la Argentina cerró la ventana de marzo con el boleto a la Copa del Mundo del 2026 con el liderazgo firme de las Eliminatorias.

En junio, aún en fecha a definirse, visitará a la Chile de Ricardo Gareca en Santiago por la fecha 15, y luego recibirá a la Colombia de Néstor Lorenzo en Buenos Aires por la jornada 16.

La Selección Argentina sacó boleto: qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026

La Selección Argentina se clasificó al Mundial 2026 sin jugar: con el empate de Bolivia y Uruguay, la «Albiceleste» consiguió el primer cupo sudamericano para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá el año próximo.

El seleccionado que dirige Lionel Scaloni pisó fuerte en las Eliminatorias Sudamericanas y obtuvo el pasaje al Mundial en la fecha 14, con cuatro jornadas más aún por disputarse.

En esta doble fecha, la «Albiceleste», que no tuvo a su máximo estandarte Lionel Messi por lesión, superó a Uruguay por 1-0 en su visita a Montevideo y no necesitó del resultado ante Brasil para asegurar su lugar en el Mundial.

La igualdad de la «Verde» y la «Celeste» en el encuentro que abrió la fecha 14 de las Eliminatorias le dio el empujón final a la Argentina para adueñarse del primer cupo de los seis directos de Sudamérica (además del séptimo puesto que accederá al Repechaje).

Los seleccionados que ya consiguieron su pasaje al Mundial 2026

Además de los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) consiguieron sus cupos Japón, Nueva Zelanda e Irán. Los «Samuráis azules» obtuvieron el primer boleto tras su triunfo por 2-0 a Bahréin en las Eliminatorias Asiáticas. Quedaron en el primer puesto del Grupo C y ningún rival podía alcanzarlos.