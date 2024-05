Bomba: Toni Kroos anunció que se retira del fútbol

A través de un emocionante posteo, el alemán anunció que se despedirá luego de jugar la Eurocopa con Alemania.

Sin dudas, un día para el recuerdo: Toni Kroos, ya una verdadera leyenda del Real Madrid, anunció a través de sus redes sociales que se retira del fútbol. El contrato del mediocampista alemán finaliza a final de esta temporada y era una gran duda en España si iba a renovar. Este martes, él mismo le puso fin a las especulaciones y anunció que una vez finalizada la Eurocopa 2024 que jugará con Alemania, colgará los botines.

Toni tiene todavía una final de Champions League por jugar, sumado a la competencia con la selección alemana, a la que decidió regresar tras haberse retirado. A través de su Instagram, anunció que estas dos competiciones serán las últimas que dispute en su exitosa carrera y lo contó a través de unas emocionantes palabras…

«17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el club más grande del mundo», arrancó diciendo en su cuenta personal de Instagram. «Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin», aseguró.

El jugador dejará de vestir la camiseta del Madrid luego de una década y, en vez de cambiar de equipo, como muchos creían, decide irse por la puerta de adelante y retirarse en el club de sus amores: «Nunca olvidaré esta década tan apasionantemente exitosa!».

El mediocampista de 34 años aprovechó la oportunidad para agradecer a todos aquellos que lo ayudaron en este largo camino: «Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último».

A su vez, aseguró que sus últimos partidos serán representando a su país: «Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club». Sin embargo, con el Madrid le queda un partido, y el más importante de todos: la final de la Champions frente al Borussia Dortmund.

«Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel», agregó el alemán. La verdad es que todavía tiene mucho para dar a sus 34 años, pero decidió irse de la mejor forma, y todavía teniendo la habilidad de demostrar dentro de la cancha.

«A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡A por la 15! ¡Hala Madrid y nada más!», sentenció en su posteo.

El comunicado oficial

del Real Madrid

«El Real Madrid C. F. comunica que Toni Kroos ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional después de la Eurocopa 2024», arranca escribiendo el club español. «El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial», resaltó el club.

El Real Madrid destacó todos los títulos que el alemán ganó vistiendo la camiseta: «Durante las diez temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha conseguido hasta hoy 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España».

A su vez, el propio Florentino Pérez aseguró que “Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que este club es y será siempre su casa”.

Los títulos de la

carrera de Toni Kroos

5 Champions League

6 Mundial de Clubes

5 Supercopa de Europa

4 Ligas de España

4 Supercopa de España

1 Copa del Rey

3 Bundesliga

3 DFB Pokal

2 Supercopa de Alemania

1 Mundial