Bombazo en el pádel: Alejandro Galán decidió separarse de Juan Lebrón

El jugador español Alejandro Galán confirmó este viernes su decisión de poner fin a varios años de ser pareja de Juan Lebrón, con el que alcanzó la cima del circuito del pádel mundial. Esta determinación la tomó el madrileño después del episodio vivido esta semana en el Qatar Major del Premier Padel (máximo circuito) durante el partido que perdieron el martes ante Mike Yanguas y Javier Garrido, en el que Lebrón protagonizó gestos y actitudes -en la cancha y fuera- contra sus rivales que no le gustaron.

«Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan», afirmó Galán en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que asegura que «no ha sido una decisión fácil, pero está meditada».

«Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. ¡Un fuerte abrazo!», completó Galán sobre su ruptura con Lebrón.

Al mismo tiempo, en otro posteo, Galán anunció quién será su nueva dupla: el argentino Federico Chingotto, quien, en consecuencia, rompió su pareja con el español Jerónimo Momo González.

Si bien ya a fines de diciembre del año pasado se rumoreaba que Galán y Lebrón podían separarse -aparentemente, habían algunas diferencias en la pareja-, su ruptura por completo se desató recién ahora, apenas una semana después de haber salido campeones del Riad P1 del Premier Padel, el primer torneo de la temporada.

Y todo se quebró por completo en un partido del presente Major de Qatar. Concretamente, en el de octavos de final, que tuvo lugar hace tres días y en donde Galán y Lebrón quedaron eliminados del certamen tras caer ante Yanguas y Garrido por 6-7(8), 7-6(2), 6-4.

Es que, allí, cuando el marcador indicaba un 4-3 a favor de Yanguas y Garrido en el segundo set, Mike acusó a Lebrón de hacer falta de pie en el saque y pidió la revisión. En ese momento, el Lobo estalló: «¿Qué? Venga hombre, vete a tomar por culo, Yanguas, de verdad. ¿Qué me estás contando? No me jodas, eh. Te lo digo, la última».

«¿Es falta de pie? Vete a tomar por saco. No has arbitrado nunca, no sabes lo que es una falta de pie», continuó Lebrón, mientras su compañero Galán intentaba calmarlo. Ya la tensión reinaba sobre el 20×10, y terminó por explotar en el tercer set…

Luego de perder su saque y ponerse 4-3 abajo en el tercer set, Lebrón agarró la pelota y la lanzó con bronca en dirección a Yanguas. Ese hecho provocó la inmediata bronca de Juani Mieres, entrenador de Mike y Garrido, quien fue a protestarle al Lobo. Y éste se le fue al humo, al punto de tener que ser separado por sus rivales, dado que Galán, por su parte, miraba con decepción la situación y decidía ir a sentarse al banco.

«Supervisor y fuera. ¡Descalificado!», pidieron desde el lado de Yanguas y Garrido. «Ha ido a pegar a Juani. Eso es descalificación. Le ha dicho ‘que te den por culo’ e ‘hijo de puta, la concha de tu madre'», le decía Yanguas al árbitro.

Al lado, un Galán desganado y un Lebrón que intentaba calmarse, ya sentados en el banco, miraban la protesta. «Qué mentiroso es el chavón», decía Lebrón. Finalmente, la derrota se consumó para los N°1 y Galán se fue molesto de la cancha, con visibles gestos de frustración por lo sucedido. Hasta que este viernes, decidió romper con su compañero.