Bombazo en Junín: la metió Aguerre y Boca sacó un triunfazo frente a Argentino

Gran estreno para el Xeneize, sacando un durísimo juego en las Morochas: 75-72 frente a Argentino. Aguerre, figura, anotó un triple clave sobre el final.

Con el pie derecho. No la tuvo nada fácil y le costó mucho más que la cuenta, pero ahí está Boca y su ambición, poniéndose en el bolsillo un partidazo en Junín después de imponerse por 75-72 ante Argentino. Fue palo a palo en todo momento y ninguno de los dos logró sacar grandes diferencia.

Sin embargo, la fineza de Boca sobre el final terminó rompiendo ese equilibrio. El Xeneize tuvo problemas y tambaleó frente a un muy laborioso Turco, pero más allá del susto festejó en una cancha muy difícil, con un bombazo final de Fede Aguerre

Trámite de rachas, en un duelo en el que Boca sostuvo una ventaja de seis a falta de cuatro minutos (69-63) pero que respondió Argentino con un sólido parcial liderado por Alderete. El Turco defendió y lo dio vuelta con esa carrera de 9 a 2, y ahí, con el marcador en 72-71 entrando al minuto final, apareció el voraz elenco de Gonzalo García para cambiar la historia.

Llegó entonces un rápido bombazo de Fede Aguerre, explosivo y en una transición fantástica de apenas 4 segundos. El clave triple del mendocino, a 28 segundos del cierre, volvió a poner en ventaja a Boca, y luego Vildoza se encargó de sellar el marcador final (75-72) desde la línea de libres. Enorme aparición azul y oro, que no sólo tuvo la precisión sino también la actitud y el carácter para llevarse un partidazo en el Fortín. Como ya había pasado en Santa Fe en el S20.

Aguerre, autor de esa daga tan letal, terminó siendo la clara figura del partido con un registro brillante: 15 puntos con un aceitado 3/4 en triples más 10 rebotes, doble doble que supo acompañar con 3 asistencias. 85% de cancha para Fede, que esta noche estuvo bien acompañado por el extranjero David Nesbitt (16 unidades).

El comienzo del partido fue parejo, con ambos conjuntos erráticos en sus ofensivas. Los más efectivos fueron Kevin Hernández por el lado de Boca Juniors y Enzo Filippetti para Argentino de Junín. Los primeros diez minutos correspondieron a la visita por 16-17. Para el segundo periodo, el Xeneize arrancó más concentrado y su rival no encontró respuestas en ataque. Los comandados por Gonzalo García comenzaron a alejarse en el marcador con un Federico Aguerre acertado desde la zona de 6,75 metros, y sellaron el primer tiempo por dos puntos arriba, 35-37.

Emiliano Correa y el capitán Juan Cangelosi volvieron del descanso largo firmes en la zona de tres puntos. Sin embargo, el conjunto del barrio de La Boca no permitió que su rival se acerque, con la figura de su extranjero David Nesbitt. En los últimos minutos, se despertó Argentino y con un triple de Juan Ignacio Rodríguez Suppi finalizaron empatados en 57. El cierre del partido no fue apto para cardíacos. Ninguno de los equipos se sacó ventaja pero en los segundos finales, Boca fue superior al equipo comandado por Juan Manuel Varas y se llevó los puntos.

El Ciclón arruinó el debut de Atenas en casa

San Lorenzo, como ante Riachuelo en el Superdomo, dejó sin festejo al local. Con cinco jugadores en doble dígito volvió a demostrar que será un hueso duro de roer esta temporada.

En una noche en la que estaba previsto que fuera todo festejo de Atenas en el regreso a casa ante su público, el que terminó quedándose con los aplausos y todas las miradas fue San Lorenzo.

Como pasó en el partido inaugural en La Rioja ante Riachuelo. El Ciclón se aprovechó de un Griego que, a pesar del corazón que mostró tener en los minutos finales, estuvo lejos de la versión demostrada en el Súper 20 y se llevó un importante triunfo por 100-94, con el que se mantiene invicto en este inicio de Liga Nacional. El Penta ya no es el de antes, pero demostró que será un hueso duro de roer para todos.

