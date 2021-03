Bomberos de la Policía rescataron un cachorro que cayó a una cámara séptica y lo adoptaron junto a otros cuatro más que fueron abandonados

Compartir

No todos los héroes usan capa, y en la localidad de General Belgrano lo saben mejor que nadie porque los bomberos de la policía rescataron a un cachorro que había caído en una cámara séptica. El can fue abandonado junto otros cuatro y todos fueron adoptados por los efectivos.

El procedimiento tuvo lugar ayer pasadas las 12 del mediodía, cuando vecinos de la localidad de General Belgrano se comunicaron con los efectivos de la Comisaría local y solicitaron la presencia policial en el cementerio local ubicado sobre la ruta Provincial N° 23 donde presumiblemente se encontraba un perro atrapado en algún lugar percibiéndose el llanto del animal.

Efectivos de la Delegación del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y tras un rápido relevamiento se encontraron con cuatro cachorros de pocos meses de vida que fueron abandonados en el lugar presumiendo en primer lugar que los aullidos provenían de estos cuatro debido a la falta de la madre, pero no fue así ya que uno de los cachorros cayó por un orificio de una cámara séptica de unos dos metros de profundidad.

Ante la situación los efectivos tuvieron que romper una pequeña parte de la tapa para ingresar una soga con el armado de un nudo especial para rescatar al can el cual con el correr de las horas corría el riesgo de morir.

El operativo fue un éxito y los bomberos pudieron reunir al perrito con los demás y al no tener dueño adoptaron a los cinco cachorros que se encuentran a salvo y todos con sus rescatistas.

