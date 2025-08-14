Bomberos evitaron que el incendio de una casa se propague a viviendas vecinas

Integrantes del Cuerpo de Bomberos tomaron intervención en el incendio de un inmueble de la manzana “S1” del barrio El Porvenir, de esta ciudad.

Alrededor de las 07:40 horas de este miércoles, se alertó de la situación a través de un llamado telefónico a la línea de emergencias 911 ECO.

De inmediato acudieron dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos, más un móvil de la Comisaría Séptima y se iniciaron los trabajos de ataque al fuego.

El perito de Bomberos realizó la inspección y constató que el incendio fue por problemas de energía eléctrica, lo que ocasionó un cortocircuito en la parte frontal de la vivienda.