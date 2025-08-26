Bomberos evitó que el voraz incendio de un depósito se propague a casas vecinas

Efectivos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio de un depósito y evitó que las llamas se propaguen a los inmuebles de los alrededores, con apoyo del personal de la Comisaría Seccional Cuarta.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 22:00 horas, cuando personal policial acudió a la manzana 25 del barrio Itatí II, tras un alerta emitido por la Línea de Emergencias 911.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un inmueble estaba en llamas y ante la magnitud del siniestro, se solicitó la intervención del personal especializado del Cuerpo de Bomberos, que acudió en pocos minutos, se encargó de la situación y realizó las tareas de enfriamiento.

Tras un intenso trabajo, el fuego fue controlado y se realizaron tareas complementarias para asegurar la estructura.

De acuerdo con las primeras constataciones, el fuego se originó en un depósito ubicado en la parte posterior de la vivienda, donde se almacenaba material reciclable, lo que habría favorecido la rápida propagación.

Afortunadamente, no se registraron lesionados, aunque sí importantes daños materiales, por lo que se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.