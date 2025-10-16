Bomberos extinguieron el incendio de una vivienda

Efectivos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio de una casa del barrio San Juan I de esta ciudad y evitaron que el fuego se propague a otros inmuebles.

El siniestro se produjo este jueves, alrededor de las 1:50 horas, en la manzana 12 por lo que integrantes del Cuerpo de Bomberos, la Comisaría Seccional Cuarta, Dirección General Policía de Seguridad Vial y personal de REFSA acudieron al requerimiento.

Allí constataron un incendio generalizado en la casa, por lo que de inmediato se evacuó a los ocupantes e iniciaron las tareas de extinción mediante la utilización de líneas de ataque al fuego.

Debido a la magnitud del hecho, se activó el protocolo de intervención y fueron en forma rápida el personal del Destacamento San Miguel, Nueva Formosa y Distrito Cinco.

Luego el propietario, de 49 años, comentó que estaba acompañado de sus padres, su cuñado y su hermana cuando se constató el fuego.

Una vez controlada la situación, realizaron trabajos de enfriamiento, remoción y ventilación, mientras que la Dirección de Policía Científica documentó el procedimiento.

A todo esto, personal del SIPEC asistió a un efectivo del Cuerpo de Bomberos que se descompensó por inhalación de monóxido de carbono y lo trasladó hasta el Hospital Central para su mejor atención, donde permanece en observación

Después se realizaron las pericias y se estableció que el fuego comenzó por un desperfecto eléctrico.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.