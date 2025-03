Bomberos intervinieron en 20 incendios de pastizales en lo que va del mes de marzo

El jefe del destacamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, oficial principal Federico Villalba, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre las estadísticas de incendios de pastizales en lo que va del mes de marzo, destacando la alta frecuencia de estos incidentes y el trabajo constante de los bomberos para controlarlos. Según Villalba, hasta la fecha, ya han intervenido en 20 incendios en toda la provincia, con un episodio significativo ocurrido el sábado 1 de marzo, en la zona del Circuito Cinco, donde se quemaron contenedores de basura y tarimas en un depósito de la Municipalidad.

El oficial Villalba detalló cómo se dio el primer incidente del mes, señalando que «el día sábado se tomó conocimiento desde el Comando Radioeléctrico Policial que se estaba desarrollando un incendio sobre el pastizal, en la zona de la planta de TVO y el depósito de la Municipalidad de la ciudad de Formosa». Según el jefe de Bomberos, el fuego se acercaba peligrosamente a un depósito donde se encontraban contenedores de basura, tanto de plástico como metálicos, además de maderas.

Afortunadamente, no hubo daños mayores, pero el fuego afectó una gran parte del terreno.

El jefe de Bomberos destacó que este tipo de incendios son una preocupación constante, especialmente con el inicio del mes de marzo, cuando las condiciones de clima seco y el calor favorecen la propagación de los fuegos. «En lo que va del año ya hemos intervenido en varias ocasiones, y solo para este mes hemos trabajado en 20 incendios de pastizales», explicó Villalba, quien reiteró la importancia de tomar conciencia sobre los riesgos que representa la quema no controlada de pastizales.

En su mensaje a la comunidad, Villalba recordó las recomendaciones de los bomberos para evitar estos incendios: «Siempre recomendamos a las personas que no quemen basura, que eviten la quema de pastizales, ya que esta práctica puede generar incendios graves que afectan tanto a la fauna como a la propiedad de los vecinos».

Además, resaltó que el esfuerzo de los bomberos es constante, pero que la colaboración de la ciudadanía es crucial para prevenir estos siniestros.

Con la llegada de la temporada de mayor calor, Villalba enfatizó la necesidad de continuar trabajando en la prevención y control de incendios, haciendo un llamado a la responsabilidad de cada ciudadano para evitar poner en peligro no solo el entorno natural, sino también la seguridad de las personas y las viviendas.