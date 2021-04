Bontcheff: “Lo que se busca con la vacunación es evitar la mortalidad”

Compartir

La médica infectóloga Alejandra Bontcheff, del área Seguridad en Vacunas del Ministerio de Desarrollo Humano en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que en Formosa se aplicaron las vacunas Sputnik V, Covishield y Sinopharm, además recordó que la segunda dosis se diferirá para ampliar la protección en cantidad de habitantes. “Lo que se busca con la vacunación es evitar la mortalidad y un agravamiento de la enfermedad”, dijo la médica.

“Se va trabajando a medida que van llegando de acuerdo a la disponibilidad de dosis que se van teniendo, a medida que llegan se evalúa las estrategias para continuar con la población de riesgo”, sostuvo.

Sobre la decisión de diferir la aplicación de la segunda dosis de vacunas COVID-19, explicó que “es una estrategia que se planteó desde el Ministerio de Salud de la Nación con los diferentes Ministro de Salud y los diferentes programas de inmunizaciones porque se le dio prioridad a la primer dosis para tratar de inmunizar a la mayor cantidad de gente, sobre todo de población expuestas que son los mayores y luego poder continuar con el resto de las poblaciones de riesgo. Entonces se difiere la segunda dosis a tres meses y tres meses superiores a la primer dosis, porque según la evidencia con la primer dosis se logra una efectividad suficiente como para poder generar un cambio en la enfermedad moderada, grave y mortalidad”.

Al consultarle sobre si se realizan estudios a las personas vacunadas para saber si han generado anticuerpos, informó que “se han realizado los análisis en el personal de salud para evaluar si hubo una respuesta inmune, pero la vacunación no solo genera respuesta en anticuerpo, sino que también genera otros tipos de respuestas inmunológicas como respuesta inmune celular que sería más duradera y que no están siendo evaluadas a través de los anticuerpos. En estos momentos no hay un valor que sea considerado protector o no, y tampoco podemos saber, por eso se están llevando a cabo estudios de investigación de cuánto va a durar esta respuesta de anticuerpos protectoras”.

“Muchas personas lo hicieron porque era una de los requisitos para ingresar a la provincia sin hacer cuarentena y el personal de salud que ante su profesión necesitaba sentirse más tranquilo, pero no es algo que se realiza de manera protocolar ni tampoco programada por que tampoco hay datos exactos en cuanto al cuál sería el valor protector”, señaló.

A su vez, infectóloga expresó: “Lo que tiene que saber la gente es que la vacunación lo que va hacer es evitar la mortalidad y evitar enfermarse gravemente, pero no va evitar que uno se infecte. Lo importante es que a pesar de ser vacunado con una o dos dosis sigan protegiéndose con todas las medidas que venimos utilizando durante todo este último año”.

Reacciones a la Sputnik V

En lo que respecta a la vacuna Sputnik V, Alejandra Bontcheff comentó que las reacciones fueron en un 97% de dolor o inflamación en el brazo inoculado, al que le sigue el síndrome pseudogripal como el dolor de cabeza, fiebre; en menor medida, diarreas, nauseas o vómitos, erupciones; y un grupo menor de personas (4%), presentó mareos, mialgias (dolor muscular), escalofríos, artralgia (dolor de articulaciones) como único síntoma.

Como eventos coincidentes, se reportaron dos casos de personas inoculadas que estaban cursando la infección por COVID, una crisis hipertensiva, una estomatitis herpética, dos neumonías y un caso de arritmia.

Mientras que como evento en análisis hubo una paciente con trombosis venosa profunda en un miembro, que “tuvo una muy buena evolución y actualmente se encuentra trabajando”.

“En cuanto a evento programático con la vacuna Sputnik V, se ha vacunado a una persona mayor de 60 años antes de su aprobación, dos embarazadas, una lactante, y tres pacientes con diagnóstico COVID”, especificó.

Reacciones a la Sinopharm

De los 21 eventos que se notificaron luego de aplicada la vacuna Sinopharm, el 43% se relacionó a reacciones locales como dolor muscular o inflamación, en un 28% dolor de cabeza, 14% fiebre, y les siguen con un 5% decaimiento, diarrea y un caso de síncope vasovagal que requirió de una internación de horas con restitución completa.

La médica infectóloga Alejandra Bontcheff, del área Seguridad en Vacunas del Ministerio de Desarrollo Humano, resaltó el martes en el parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” que “es importante la vacunación y es muy importante continuar con las medidas posteriores a la vacunación. No me puedo relajar por haber recibido una o dos dosis, debo mantener las medidas de bioseguridad que son el lavado de manos, el uso del barbijo y alcohol en gel; debemos limpiar el barbijo, ventilar los ambientes y mantener la distancia social”.

Por último, la médica infectóloga aclaró que “la estrategia de vacunación es en sucio”, lo que refiere a vacunar sin “ver” si el paciente tuvo o no COVID, “no se han pedido diagnósticos para realizar la vacunación”. Y que, “los lugares donde se ha registrado infecciones previas y posteriores a la vacunación son los que mayor circulación viral han registrado durante el transcurso de la campaña de inmunización”.

“Hasta la fecha, ninguna vacuna evita la infección en un 100% por tal motivo se sigue recomendando la utilización de las medidas de bioseguridad”, recomendó para cerrar.

