Bordet removió funcionarios y dio de baja la medida que prohibía calificar con menos de 4

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ordenó remover a funcionarios del Consejo General de Educación (CGE) y dar de baja una medida que prohibía a docentes colocar una nota menor a 4 en el primer trimestre en escuelas secundarias.

«No estoy de acuerdo, entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia y eso no se logra con estas medidas», consideró este jueves el mandatario provincial.

A principios de mayo, el CGE de Entre Ríos modificó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción, para «garantizar los derechos» de estudiantes a ser evaluados desde una «mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza».

En esa norma, mantenían la aprobación entre 6 y 10 y la «no aprobación» entre 1 y 5, pero la calificación del primer trimestre era entre 4 y 10, debido al «impacto subjetivo» que tienen las notas 1, 2 y 3.

Esas calificaciones, según el CGE, «obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje».

A cambio, recibían un informe descriptivo con los «saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades», para tomar decisiones y así disminuir o superar esas dificultades.

Incluso, la normativa instaba a que los y las estudiantes «aprendan a hacer sus registraciones» sobre la acreditación de saberes.

Al respecto, el gobernador entrerriano se mostró este jueves en contra de la decisión y pidió al organismo «anular esta medida y remover a los funcionarios que fueron los responsables» de la modificación.

«Como docente que estuvo al frente de aulas por 14 años, no comparto en absoluto la medida», aseguró Bordet.

En ese marco, el Gobernador detalló que «nadie me la hizo conocer» previo a su publicación, y sostuvo que se trata de «un paliativo», por lo que llamó a trabajar en un «abordaje integral» para «lograr una calidad (educativa) de excelencia».

