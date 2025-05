“Borrón y Cuenta Nueva”: BANCO FORMOSA ORDENA TUS PRÉSTAMOS EN UNO SOLO

La entidad lanzó “Borrón y Cuenta Nueva”, un plan que simplifica todos los préstamos vigentes en una sola cuota mensual con tasa actualizada y, si el cliente lo necesita, permite solicitar dinero adicional.

Con este beneficio las y los clientes del Banco pueden organizar mejor sus pagos, accediendo de forma digital desde Homebanking (o en sucursalespara los casos que superan los tres préstamos).

Tres historias de alivio financiero

Carlos, 42 años, enfermero.

“Tenía 2 préstamos y sumado a eso otros gastos fijos. Estaba un poco desorganizado y llegar a fin de mes costaba. Además necesitaba un nuevo préstamo por el festejo de 15 de mi hija. Entré al homebankingy simplifiqué los préstamos. No es difícil. Y ahí mismo, de paso, saqué un monto extra que me permitió comenzar a organizar la fiesta de Clara. Ella está muy contenta.”



Ramona, 68 años, jubilada.

“Mi hija vio publicidad del Banco Formosa y me alentó a unificar los 3 préstamos que tengo. Me dio una mano para hacer todo desde Homebanking en minutos. Antes me mareaba con las fechas de vencimiento, yo no manejo mucho la tecnología, así es que organizar mis pagos era un caos. Ahora me siento más tranquila, todo está en una sola cuota mensual y llevo bien ordenados mis gastos.”

Marcela, 37 años, docente.

“Tener que lidiar con 4 préstamos era cansador. Debía calcular fechas, vencimientos y montos. Vi la publicidad en Instagram y me animé a ir al banco. En media hora salí con todo unificado y además pude pedir plata extra para remodelar mi casa. La verdad que me liberó del estrés que tenía todos los meses.

¿Cómo acceder?

● Homebanking:

1. Se ingresa con usuario y clave.

2. En el menú principal, deberá seleccionar la opción “Préstamos”.

3. Clic en “Préstamos con cancelación”.

4. Debe Ingresar el monto que desea recibir, se presiona la tilde y se selecciona simulá. El sistema calculará el monto del nuevo préstamo en base a los préstamos anteriores a cancelar.

5. Clic en continuar para ver el detalle y elegir cantidad de cuotas.

6. Se debe revisar el monto total, la cantidad de cuotas, préstamos a cancelar y luego se debe confirmar.

7. El banco validará su identidad mediante reconocimiento facial y ¡listo, el préstamo estará confirmado!

● Sucursales:

Si el cliente tiene más de 3 préstamos, deberá acercarse de lunes a viernes de 7 a 12 hs.

Quienes quieran conocer más sobre este beneficio que brinda Banco Formosa podrán ingresar a bancoformosa.com.ar y obtener más informaciónsobre “Borrón y cuenta nueva”.