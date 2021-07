Botteron…pegó el portazo en FAEN

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Trascendidos o rumores, verdad o consecuencia? Al parecer la decana subrogante ya no aguanta ni los avatares de su propia vida ni la institucional. Con una una salud bastante deteriorada y una gestión que está considerada la más nefasta en la historia de tan prestigiosa unidad académica.

Detrás aparecen viejos fantasmas como la no acreditación de la carrera más tradicional de la Universidad Nacional de Formosa como la de Contador Público.

Sumado a esto el total estado de abandono de las cátedras, el ámbito administrativo y edilicio.

¿En qué invierte sus $70.000 de caja chica? Porque mayores gastos no hay, pero al parecer es lo único que ocupa el tiempo de la titular de FAEN.

La Comisión de acreditación de la carrera de Contador Público NO es convocada desde varios meses atrás, no hay avances y lo peor de todo es que detrás están los alumnos que tienen un miedo de graduarse con un título que ni siquiera tenga validez.

¿Y a quien hacer responsable de esto?

Al parecer en horizonte se vislumbra absorber los gastos de matrícula pero los que egresen solo podrán ejercer en Formosa, no fuera de ella.

Cómo ya pasó con otras carreras de gestión provincial, cuyos profesionales como alternativa se dedican a hisopar p completar planillas ya que de su profesión no pueden vivir.

¿El mismo destino le espera a la Facultad de Administración, Economía y Negocios?

Esperemos que no ya que afortunadamente el 1 de septiembre asumen Guerra y Pistilli, un decano y vicedecana que se nota tienen muchas ganas de sacar a flote el barco con mucha dedicación y esfuerzo pero sobre todo un real interés.

Los universitarios genuinos necesitan que aso sea.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp