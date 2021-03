Boxeo: Argentina dejó buenas sensaciones en Turquía

Compartir

El seleccionado nacional, que se prepara para el Preolímpico, obtuvo cuatro medallas en el Torneo Internacional Bosphorus. “El balance es muy positivo”, dijo Fabricio Nieva, uno de los entrenadores del equipo.

En su primera competencia en más de un año, producto de la emergencia sanitaria, los boxeadores argentinos mostraron un buen nivel en el Torneo Internacional AIBA que se disputó en Turquía, donde lograron cuatro medallas. “El balance fue muy positivo. Los chicos y chicas mostraron que no solo tienen condiciones para clasificar a los Juegos, sino que también podemos ilusionarnos con pelear por las medallas en Tokio”, asegura Fabricio Nieva, uno de los entrenadores del equipo nacional.

La delegación argentina, que estuvo conformada por siete boxeadores, ganó dos medallas doradas, una plateada y otra de bronce para estar al mismo nivel de las potencias. “Después de mucho tiempo sin competir tuvimos un muy buen desempeño. Todo el equipo trabajó muy duro para llegar acá, nunca bajó los brazos a pesar de la pandemia y hoy, finalmente, estamos cerca del Preolímpico incluso en mejores condiciones y con más chances que el año pasado”, explica Nieva.

“Para tener un parámetro de lo que logramos en el torneo comparando con otros países, los turcos tuvieron siete finales entre 40 boxeadores, los rusos cuatro y los ucranianos no metieron ninguna, ambos con más de 20 púgiles”, agrega.

En Turquía, Francisco Verón se quedó con el primer puesto de su categoría hasta 75 kilogramos ganando con claridad sus cinco combates y derrotando en la definición al azerbaiyano Shakhsuvarly, medallista de bronce en Rio 2016. Por su parte, Mirco Cuello se impuso en los 57 kg. luego de cuatro victorias.

Los otros dos podios con presencia argentina fueron para Lucia Pérez, medalla plateada en los 69 kg., y para Ramón Quiroga, que se quedó con el bronce en los 52 kg. Completaron la delegación Agustín Vergara (63 kg.), Sofía Robles (51 kg.) y Milagros Herrera (57 kg.).

El próximo desafío del seleccionado argentino de box será el Preolímpico de Buenos Aires, que se disputará del 10 al 16 de abril entregando 49 plazas para Tokio (33 para varones y 16 para las mujeres). “Va a ser un plus la localía y llegamos con muchas expectativas de lo que podemos lograr en estas eliminatorias”, confía el coach argentino, que comparte la dirección técnica con Mariano Carrera y Daniel González.

El seleccionado cerrará en el CeNARD su puesta a punto de cara al clasificatorio para Tokio 2020, la delegación que viajó a Turquía ya se concentra en el predio y el resto del equipo se sumará los primeros días de abril. El boxeo argentino se ilusiona con estar en Japón y por qué no soñar con sumar la medalla olímpica número 25 para la disciplina, esa que le es esquiva dese el bronce de Pablo Chacón en Atlanta 1996.

