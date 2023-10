Boxeo: Canelo Álvarez se paseó en Las Vegas ante el estadounidense Jermell Charlo

Canelo Álvarez no tuvo demasiadas dificultades para vencer al estadounidense Jermell Charlo en un pelea entre dos campeones indiscutidos.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KO’s) derrotó unánime al estadounidense Jermell Charlo (35-2-1, 19 KO’s) en la T-Mobile Arena de esta ciudad y retuvo sus cuatro cinturones de campeón mundial supermediano, en la histórica primera pelea, en la era de los cuatro organismos, donde coincidieron sobre el ensogado dos campeones indiscutibles.

Los jueces votaron 119-108, 118-109 y 118-109 a favor del mexicano que así defendió por tercera vez su condición de monarca de los cuatro organismos mayores del boxeo (AMB, CMB, OMB y FIB).

Canelo consiguió ante Charlo su tercera victoria consecutiva. Sarah Stier/Getty Images

«Soy un peleador fuerte todo el tiempo, contra todos los peleadores. Soy un hombre fuerte. Nadie puede vencer a este Canelo», subrayó el mexicano al finalizar el combate donde nunca estuvo en peligro ante Charlo.

Canelo llegó al combate con el favor de los apostadores, a razón de 4-1, y confirmó el pronóstico ganándole la mayoría de los asaltos a Charlo, otro campeón indiscutible, pero de la división superwelter.

«Trabajamos atacando el cuerpo. Sabemos que es un gran boxeador. Sabe moverse en el ring. Trabajamos atacando el cuerpo durante tres meses. Durante tres meses en la montaña sin mi familia, sin todo», comentó sobre su estrategia y lo que tuvo que sacrificar para esta pelea. «Pero todavía amo el boxeo. Amo mucho el boxeo. El boxeo es mi vida. El boxeo me convirtió en la persona que soy hoy. Por eso amo tanto el boxeo. Y amo tanto el boxeo gracias a mis fanáticos también».

Canelo derribó a Charlo en el séptimo round con una combinación de gancho de derecha y uppercut de derecha. Sobre esos golpes explicó que «trabajé toda la pelea para llegar al cuerpo y luego cambié (a la cabeza). Eso es lo que pasa cuando cambias el golpe».

Las estadísticas de Compubox muestran el claro dominio del mexicano de 33 años. Lanzó menos golpes (385 por 398), pero conectó 134 de forma general por apenas 71 del norteamericano. En jabs (56 por 40) y golpes de poder (78 por 31) también mayoreó sin mucha dificultad.

«Simplemente sentí que no era yo allí», explicó Charlo. «No pongo excusas, así que es lo que es. Tomo mis golpes y sigo adelante. Es boxeo. A veces ganas, a veces pierdes.

«La verdad es que pude sentir la diferencia en el peso. Salté 14 libras, agregó Charlo. «Soy indiscutible en mi división de peso. Me atreví a ser genial, pero a veces te quedas corto. Sólo tienes que seguir presionando. Mi camino no termina aquí».

Sobre su futuro, Canelo remarcó que regresa el «Cinco de Mayo contra quien sea. No me importa».

Mientras que Charlo dejó en claro que volverá a su división natural de 154 libras: «por supuesto, volveré a 154. Esta mañana pesaba como 172 o 173 libras. Me haré cargo de esto. Estoy orgulloso de mí mismo. No me noqueó. Noqueó a todos los demás tipos. Me topé con algunos golpes duros.

«Pelearé contra quien tenga que pelear», añadió el estadounidense. «Estoy dispuesto a pelear contra quien sea. Quiero pelear con Terence Crawford. Podría pelear contra Terence Crawford en mi división de peso. Sé que está en algún lugar de este recinto. Que pelee con Errol Spence o lo que sea que estén pesando, quítalo del camino. Estoy esperando».