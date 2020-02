Boxeo: Junior Zárate vs. Agustín Gauto, el gran duelo que espera una confirmación

Compartir

Linkedin Print

La tercera Fecha FAB parecía una oportunidad ideal para el esperado combate entre Agustín Gauto y Junior Zárate, pero por el momento el duelo es una incógnita debido a la lesión acusada por el segundo púgil con pasado en la Selección Argentina. La fecha del evento será el 29 de febrero, en Lanús. ¿Llegará a reponerse el oriundo de Formosa para probar al brillante invicto Gauto? La alternativa es el nicaragüense Julio Mendoza con el cetro intercontinental minimosca OMB.

Por un lado, Gauto acumula 14 victorias (9 por nocauts) con sólo 22 años y es el campeón internacional minimosca de la OMB. En su última presentación, el Avión superó por nocaut a Kenny Cano en la FAB.

Por su parte, Zárate (30 años, nacido en Formosa pero criado en Florencio Varela) tiene un récord de 13-2-0 (13 nocauts) y a principios de mes venció por nocaut técnico a Alfredo Petkus en Los Polvorines. El Demonio, campeón nacional mosca, se excusó del combate proyectado por una lesión que aún no fue constatada en la FAB.

En diálogo con TyC Sports, Gauto expresó: «Yo siempre estoy listo para pelear con cualquiera, estoy muy bien entrenado y contento por el trabajo de mi equipo». Ambos se midieron en amateur, cuando Zárate se despedía para saltar al profesionalismo y Gauto tenía 17 años. «Ese día perdí. Pero apenas me había entrenado una semana, venía de una lesión. Pero como era la última de Junior quería pelearlo. Sabía que me iba a foguearme», señaló Gauto en Ring Side hace 2 años.

Las fechas FAB son veladas especiales organizadas precisamente por la entidad madre del boxeo argentino con el foco en confeccionar las mejores peleas disponibles en el plano nacional, convocando a figuras de diferentes promotores con un marco novedoso y un despliegue atrapante por la pantalla de TyC Sports. En este caso, Gauto trabaja con Osvaldo Rivero y Zárate lo hace con Mario Margossian.

Además del duelo de fondo, habrá otros dos títulos en juego: Walter Sequeira (23-6-0) ante Brian Suárez (11-0-0) y la revancha entre Ayelen Granadino (4-0-2) y Tamara Demarco (8-2-0).