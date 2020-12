Boxeo: Marcelo Domínguez hace escuela de campeones

Compartir

El excampeón del mundo de boxeo coordina las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) de este deporte y muestra un gran optimismo de cara al 2021. “A pesar de la pandemia abrimos más escuelas, así que el año que viene mostraremos un gran desarrollo”, avisó.

Entre las 59 disciplinas que integran el Programa de las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) está la de boxeo y el coordinador es nada menos que Marcelo Domínguez, el histórico campeón del mundo de peso Crucero entre 1995 y 1998, quien llegando al final de un año teñido por un virus que se hizo pandemia nos deja su reflexión: “A pesar de todo este año abrimos más escuelas y ya son 36 en todo el país. Confío en la vacuna y en que pronto los chicos podrán volver a los gimnasio; así que en 2021 mostraremos un gran desarrollo”.

Con la misma convicción que cuando subía al ring para pelear, Domínguez lleva adelante un plan que tiene como principales objetivos la capacitación de profesores de boxeo a lo largo de toda la Argentina y la apertura de más escuelas para que cada vez más chicos y chicas se sumen a este deporte. Y a puro optimismo analiza: “Siento un gran halago de que muchas federaciones del interior crean en esta iniciativa. Este año trabajamos mucho a través del zoom y me di cuenta que es una buena herramienta para incorporar cuando todo vuelva a ser presenciar”.

Y prosiguió: “Ahora estamos en un momento en que hay que ser muy cuidadosos con el protocolo y garantizar una vuelta con muchos cuidados. En el mundo ya se vio que el boxeo arrancó y me pone feliz que a través de la Liga Metropolitana, de la que formo parte desde hace siete años, hayamos podido disfrutar de la primera velada boxística amateur televisada por streming. No tengo duda que esto va a contagiar mucho a los jóvenes de las EDA”.

Domínguez, abocado a la formación y el desarrollo, no se detiene. Está convencido de que Los Juegos Nacionales Evita son -el mejor trampolín para captar talentos- y por eso se suma a las jornadas virtuales del próximo viernes 11 y sábado 12, a la vez que ya proyecta y palpita con entusiasmo la competencia federal de 2021.

