Brad Pitt apareció en público con su nueva novia, la modelo alemana Nicole Poturalski

Compartir

Linkedin Print

Brad Pitt, de 56 años, tiene una nueva novia. Se trata de Nicole Poturalski, una modelo alemana. Fueron fotografiados juntos en el aeropuerto de Le Castellet, en Francia, desde donde se dirigieron al Château Miraval, la impactante mansión en la Provence francesa en donde el astro de Hollywood se casó con Angelina Jolie en 2014.

Pitt fue visto con Poturalski el miércoles en el aeropuerto Charles de Gaulle de París después de volar desde Los Ángeles. Luego, la flamante pareja, que intentó ocultarse de los paparazzi, abordó un avión privado con destino a la locación donde pasarán sus vacaciones.

Según una fuente exclusiva de la revista OK !, la pareja actuaba como dos novios “adolescentes enamorados”. “Se estaban besando y Brad estaba súper atento con ella. Estaba en un lugar semipúblico, pero no parecía importarle que la gente lo viera. Es una verdadera belleza y obviamente mucho más joven que él”.

Desde que Pitt se separó de Jolie, ha sido vinculado a varias mujeres famosas, como Sienna Miller, Charlize Theron y Alia Shawkat. Aunque ha sido visto con Shawkat varias veces, una fuente cercana a Pitt le dijo a la revista People que “son solo amigos”.

En enero, el actor se hizo una referencia humorística a su vida amorosa durante su discurso de aceptación de los Globos de Oro. Dijo: “Quería traer a mi mamá, pero no pude porque cualquiera persona con la que me ven dicen que estoy saliendo. Y eso sería incómodo”.

Château Miraval, que tiene su propia bodega y 35 habitaciones, es también el lugar donde Pitt se casó con su ahora ex esposa, Angelina Jolie, en 2014. Hace más de 10 años, Pitt y Jolie compraron la lujosa propiedad USD 67 millones. Aunque el castillo está ubicado en el medio de una gran extensión de campos en el pueblo de Correns, hay otras mansiones con dueños famosos en las cercanías: Bono y Johnny Depp, por mencionar algunos, también se enamoraron del sur francés.

Los procedimientos de divorcio de la estrella de cine con Jolie, de 45 años, continúan desarrollándose pese a estar separados hace cuatro años. A principios de este mes, la actriz solicitó la recusación del juez John W. Ouderkirk por “no revelar” su relación laboral con uno de los abogados de Pitt. La ex pareja de Hollywood tiene seis hijos: Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 y los gemelos Vivienne y Knox de 11 años.

Poco se sabe sobre la nueva novia de Brad, pero con frecuencia actualiza a sus 101.000 seguidores en las redes sociales con instantáneas de sus producciones. Su carrera como modelo la ha llevado a desfiles en Nueva York, París y Milán y ha protagonizado portada de revistas como Cosmopolitan y Marie Claire. También es una de las favoritas de la diseñadora británica Vivienne Westwood.

Actualmente es parte de la agencia Next Management en Los Ángeles y A Management en Alemania.

Nicole proviene de Bergkamen, Alemania, que se encuentra en la antigua región industrial del Ruhr y es de herencia polaca.

A los 13 años quería ser bióloga marina, pero fue descubierta por un cazatalentos en Disneyland Paris y sus padres aceptaron permitirle modelar. La llaman “Nico” y fundó una organización dedicada a ayudar a los tiburones.

Sus 10 años en las pasarelas del mundo de la moda la han ayudado a convertirse en multilingüe: puede hablar en cinco idiomas.