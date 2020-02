Branchi valoró avances en reunión de paritaria y destacó «la voluntad política»

Compartir

El profesor Luis Branchi, Secretario General de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), en diálogo con el Grupo de Medios TVO valoró los avances logrados en la reunión de apertura de la paritaria docente realizada los días pasados y destacó sobre todo el «diálogo y la voluntad política» del gobierno nacional de sentarse a discutir estas cuestiones.

«Esto es muy importante para todo el país, para nuestra provincia también, más de 3 años estuvimos peleando para que volvieran a funcionar las paritarias y por fin lo conseguimos y tuvimos la primer reunión paritaria que fue muy interesante con conceptos vertidos tanto por el ministro de Educación como el de Trabajo que apuntan hacia lo que nosotros queremos que es la inflación no supere el salario de los trabajadores de la educación, hablamos de varios temas, de varios puntos y se están conformando distintas comisiones porque no es solo lo salarial lo que ahí se ve sino que los planes socioeducativos, planes de refacción y mejoramiento de escuelas, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del sistema educativo y nosotros estamos trabajando en las comisiones previas para ir al próximo encuentro que estimamos será la semana que viene ya con propuestas más concretas respecto a todos estos temas», dijo.

Asimismo contó que «nosotros propusimos conformar la comisión para estudiar cuál fue la pérdida del salario docente en estos últimos 3 años, fijar un piso para que ningún docente del país gane menos de tanto, todavía no tenemos fijado al piso porque nuestros economistas están trabajando en esto, pero lo positivo de todo esto fue el diálogo y la voluntad política de sentarse a discutir estas cuestiones cosa que el gobierno que se fue no tenía, incluso habían sacado un decreto donde dejaban sin efecto las paritarias, el presidente Fernández sacó ahora un decreto donde recompone la paritaria, da por inicio a la paritaria docente y en eso estamos trabajando».

Respecto a que para este ciclo lectivo 2020 año tienen como propuesta cumplir con el calendario escolar, Branchi opinó que «la voluntad política es esa pero tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que avanzar en esta discusión y llegar a un acuerdo antes del inicio del ciclo lectivo».

Asimismo reconoció que la situación para el interior del país es más difícil, «esa es una de las cosas que queremos volver a reponer, no debemos olvidarnos que con la época de Néstor Kirchner como presidente y Cristina Fernández funcionaban las paritarias que fijaban un piso y a las provincias que no podían llegar a ese piso el gobierno nacional con el fondo de compensación salarial aportaba para que todos llegaran al piso y no hubiera esas diferencias que hay hoy en distintos lugares».

Para finalizar fue consultado respecto a cuándo podrían tener el piso salarial para docentes y de allí fijar montos, «creo que antes de fin de mes tenemos que llegar a un acuerdo, vamos a estar atentos de manera permanente así que si escuchamos las declaraciones del Ministro de Educación expresa lo mismo que nosotros, vamos a ver cómo avanzamos en esta situación», culminó.