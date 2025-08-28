Brandon Beavers es el nuevo refuerzo de La Unión de Formosa

Con la contratación del extranjero, el equipo de Formosa cerró sus fichas mayores para la Liga Nacional 2025/26. El escolta tiene 24 años y hará su estreno en nuestra competencia.

Guillermo Narvarte tiene cerrado su equipo: Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina, Windi Graterol y Brandon Beavers serán sus fichas mayores para afrontar la competencia.

Beavers, la novena ficha, inició su carrera fuera de Estados Unidos el año pasado cuando llegó al básquet de Uruguay contratado por Welcome. Desde allí saltó a México para actuar en la CIBACOPA con Halcones de Obregón donde compartió equipo con Tomas Nuno y fue dirigido por el argentino Manuel Gelpi, ex asistente de Narvarte en su primer paso por La Unión de Formosa.

El extranjero es un base-escolta, nacido en Columbus, Ohio, el 15 de mayo de 2001, egresado de Lawrence Technological University en 2024 y, como se mencionó, con paso reciente por sudamérica en la Liga Uruguaya. Allí, en diciembre de 2024 rompió un registro histórico establecido en 2008 e igualado en 2009. Nada menos que el récord de puntos en un partido. Beavers anotó 55 para Welcome ante Defensor Sporting, juego que tuvo dos suplementarios. Superó los 53 que habían hecho Grady Reynolds en 2008 jugando para Hebraica Macabi y Marcus Elliot en 2009 para Anastasia de Fray Bentos.

YA ENTRENA SAN LORENZO

Las jirafas volvieron a levantarse y los aros están listos para recibir triples, volcadas y penetraciones cuervas. Con nuevos objetivos, San Lorenzo arrancó la puesta a punto de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional, que dará comienzo el 24 de septiembre.

El equipo se reunió temprano en el vestuario para recibir la primera charla técnica a cargo de Sebastián Burtín, el nuevo entrenador principal que explicó los objetivos y la mentalidad que quiere para sus jugadores.

En la práctica estuvo presente el plantel completo, que cuenta con la continuidad de Lucas Pérez, Selem Safar, Facundo Rutenberg, Cristian Cardo y Lucas Latorre. A ellos se sumaron: Leandro Cerminato, Tomás Nally, Ignacio Bednarek, Lautaro Barrios, Iván Villarroel y Alejo Sánchez. Por otro lado, muchos jugadores de la Liga de Desarrollo fueron partícipes del entrenamiento, ya que acompañarán al primer equipo a lo largo de la temporada.

El Ciclón volvió y ya trabaja a máxima potencia bajo las órdenes del profe Nicolás Bastarrica. Más tarde, se realizó una división de dos grupos, en los cuales los internos entrenaron penetraciones, mientras que otros fueron a las jirafas para comenzar a tirar previo a un 5 vs 5. Finalmente, la jornada finalizó en el gimnasio.